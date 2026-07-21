Día negro para la violencia machista en España: tres mujeres han muerto en 24 horas

Raquel Duva 21 JUL 2026 - 21:13h.

Ya serían 31 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año.

El caso de Tulia vuelve a poner en el foco la efectividad del sistema VioGén

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Día negro para la violencia machista en España. Tres mujeres han muerto en las últimas 24 horas. Una de ellas en Alameda de la Sagra, en Toledo donde el presunto asesino ha sido detenido, y dos en Málaga, una en Antequera, donde el agresor se ha suicidado y otro en Benahavís, donde se busca al agresor. El número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año es ya de 31 mujeres.

El detenido en Alameda de la Sagra (Toledo) por presuntamente asesinar a su pareja delante de tres de sus cuatro hijos, uno de ellos menor de edad, permanece en estos momentos en el Hospital General Universitario de Toledo tras autolesionarse. Fuentes de la Guardia Civil han informado que el presunto agresor fue primero trasladado al centro hospitalario y, una vez allí, fue detenido. "Tenía cortes en las muñecas con algún tipo de arma blanca", aseguran estas mismas fuentes, que han confirmado que este hombre se infligió él mismo los cortes.

El 112 recibía el aviso del suceso a las 5.16 horas. Hasta el lugar acudió un médico de urgencias, que atendió a la mujer, pero que finalmente confirmó su fallecimiento. La mujer, de nacionalidad ecuatoriana, y el presunto agresor, de nacionalidad española pero origen ecuatoriano, estaban casados.

La Policía Judicial está investigando lo ocurrido, según las mismas fuentes, que han señalado que la mujer no se encontraba en el sistema VioGén y que no había antecedentes por hechos similares.

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La pareja tiene cuatro hijos, tres de ellos mayores de edad y uno menor de edad --de unos 3 o cuatro años--, por lo que en este último caso tendrán que intervenir los Servicios Sociales de la Comunidad de la Comunidad Autónoma.

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Mata a su mujer en Antequera y se suicida después

El municipio malagueño de Antequera (Málaga) ha declarado dos días de luto oficial en la ciudad, correspondientes a este martes y miércoles, día 22, tras el asesinato machista de una mujer hallada muerta en su domicilio este pasado lunes con heridas de arma blanca. El autor fue su pareja, que se suicidó horas después, aunque su cuerpo fue encontrado antes. Ella lo había denunciado en 2023 por violencia de género. Tenían dos hijos en común de cuatro y siete años, que no han resultado heridos.

Asesina a su pareja en Mehanavís y huye

Y en un día trágico, una mujer de 45 años ha sido hallada muerta con signos de violencia en una vivienda de Benahavís (Málaga). La víctima presenta en principio un corte en el cuello por arma blanca. La mujer, de origen extranjero, estaba registrada en el sistema VioGén, pero su caso ya no estaba activo. La Guardia Civil ha activado un dispositivo de búsqueda para intentar localizar y capturar al presunto autor de la muerte. Los agentes han iniciado el operativo de rastreo inmediatamente después del hallazgo del cadáver.

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El cuerpo de la víctima ha sido hallado en la mañana de este martes, después de que una persona haya alertado de que podría haber una mujer fallecida en una vivienda. El informante indicaba que habían escuchado un grito muy fuerte y que había mucha sangre en el lugar; además, precisaba que había salido un hombre del lugar en un coche de forma precipitada.

Hasta el lugar se ha desplazado inmediatamente una UVI móvil y agentes de la Guardia Civil que al entrar en la vivienda han encontrado a una mujer fallecida que presenta en principio un corte en el cuello por un arma blanca.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias que rodean a este suceso y se ha activado el protocolo judicial, compuesto por un juez de guardia, un letrado de la Administración de la Justicia y un médico forense, para proceder al levantamiento del cadáver. Los agentes inmediatamente han acordonado la zona y se han desplazado al lugar más efectivos del instituto armado especializados en científica y judicial. El cuerpo de la víctima ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) para practicar la autopsia.