Lidia Camón 26 MAR 2026 - 16:48h.

49 mujeres fueron asesinadas en 2025, el 80 por ciento de las cuales convivía con su agresor.

Si hablamos de niños, 3 niños asesinados en 2025 y 65 desde 2003.

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El balance de la violencia machista en nuestro país es demoledor. Una mujer es asesinada en España cada 6 días desde que hay registros, 2003. Esto es una mujer muerta a la semana por su pareja o expareja. Son datos del Observatorio de Violencia de Género. Y si hablamos sólo de 2025, es un asesinato cada 7,4 días y sólo el 22% había denunciado previamente a su maltratador.

Si hablamos de niños, 3 niños asesinados en 2025 y 65 desde 2003, sobre todo para hacer daño a las madres, violencia vicaria. 7 de cada 10 además tenían menos de 10 años.

El 80% de las mujeres convivían con su agresor

Son datos del Observatorio contra la Violencia de Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial que cifra en 49 las mujeres asesinadas en 2025, el 80 por ciento de las cuales convivía con su agresor, un dato más elevado que en 2024. Así se desprende del Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja o expareja correspondiente a 2025, elaborado con los datos suministrados por los juzgados, y que suma un feminicidio más de los 48 recogidos hasta ahora en la estadística de la Delegación contra la Violencia de Género.

El dato de mujeres asesinadas (49) es el mismo que en 2024, 2021, 2020, 2017 y 2016, la cifra más baja desde que hay registros en 2003 pero que sigue siendo una cifra escalofriante: hubo un asesinato cada 7,4 días. El promedio interanual de muertes entre 2003 y 2025 se sitúa en 58,3 casos/año, si bien puede advertirse una notable diferencia si dividimos la serie temporal en dos periodos. La media del primer intervalo, entre 2003 y 2014 era de 65 muertes al año, mientras que en el segundo intervalo, entre 2014 y 2025 se sitúa en 52,4.

El Observatorio del CGPJ considera "innegable que la consolidación y el perfeccionamiento de las políticas públicas" han derivado en una descenso significativo del promedio anual de muertes. El informe insiste en que se trata de un fenómeno que afecta a toda la sociedad, con independencia de su nacionalidad, edad o nivel de estudios.

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El perfil de las mujeres asesinadas

El perfil genérico de las víctimas mortales de 2025 son mujeres de 47,3 años, en su mayoría españolas (57,1 por ciento), que en un 80 por ciento vivían con su agresor, un porcentaje muy elevado respecto a 2024 (67,3 %) y de la serie histórica (2003-2025), que fue del 63 %. Además, en el 89,1 por ciento de los casos fueron asesinadas en un domicilio, o bien el de ambos, o de uno de ellos.

Respecto de la nacionalidad de las mujeres extranjeras asesinadas, el 76,2 por ciento de ellas procedían de América, el 14,3 de África y el 9,5 por ciento, de Europa, según este informe del Observatorio del CGPJ.

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La edad promedio de los agresores fue de 49,4 años; en su mayoría (63,3 por ciento) eran españoles, y en el 61,2 por ciento de los casos fue detenido. La víctima más joven tenía 19 años y la mayor, 86, mientras que el agresor más joven tenía 21 años y el mayor, 90.

Junio y los miércoles, los momentos con más asesinatos

El mes de junio y los miércoles como día de la semana reúnen los peores datos en cuanto a violencia machista en 2005, ya que en ese mes se registraron el 16,3 por ciento de los crímenes (en la serie desde 2003 el peor es julio) y el 20,4 por ciento los feminicidios se registraron ese día de la semana (en la serie desde 2003 el peor es el domingo).

Menos denuncias previas que en 2024

Once de las víctimas (22,4 por ciento) habían presentado denuncia previa contra sus agresores, una cifra menor que en 2024 (30,6 %), y la del promedio de la serie histórica (25,8 %). De estas 11 mujeres que habían denunciado, siete convivían con el agresor en el momento del crimen. El Observatorio del CGPJ cifra en 4 las víctimas que tenían medida de alejamiento en vigor.

Las mujeres que denunciaron en 2025 tenían una edad media 42,4 años, y además, en un 63,6 por ciento de los casos, todavía convivían con el agresor que finalmente las asesinó. Denunciaron más víctimas extranjeras que españolas (un 23,8 por ciento frente a un 21,4 por ciento).

La violencia vicaria ha costado la vida a tres menores en 2025

El informe dedica uno de los capítulos a las muertes por violencia vicaria, con el objetivo de "dar visibilidad a un problema terrible", que según recuerda, ha costado la vida a tres menores en 2025. Hasta el 31 de enero de ese año, 65 menores fueron asesinados por sus padres o por las parejas o exparejas de sus madres desde 2003, a los que hay que sumar los tres de este inicio de 2026.

Los niños asesinados en 2025 eran dos niñas y un niño, en la Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco. Tenían un promedio de edad de 6,7 años y dos de ellos murieron a manos de su padre biológico, y uno, a manos de la pareja actual de la madre.

El informe del Observatorio del CGPJ recoge la tasa acumulada de muertes por cada millón de mujeres mayores de 15 años desde 2003, que se sitúa en una media de 67,1. Muy por encima de esta media están Ceuta y Melilla (168 y 96 por millón, respectivamente), seguida de Canarias (93,9 mujeres) y Baleares (89,8 mujeres).

La comunidad con menos tasa acumulada desde 2003 es Extremadura (34,6 mujeres) seguida del País Vasco y Cantabria (con 44,6 y 46,5).

El 50 por ciento de las asesinadas en Galicia y Madrid habían presentado denuncia previa, circunstancia que en Cataluña asciende al 40 por ciento, al 33 en Andalucía y el 25 % en la Comunidad Valenciana. En 2025 no hubo ningún crimen en Cantabria y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Ninguna mujer con dispositivo de protección asesinada en 2025

El Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tiene constancia de que haya sido asesinada en 2025 alguna mujer con dispositivo telemático de protección, ante los problemas que se registraron ese año en las pulseras de control de maltratadores.

El año pasado se supo que hubo problemas en el denominado sistema Cometa, una herramienta de control telemático de agresores machistas a través de pulseras se seguimiento, que afectaron -entre otras cuestiones- a la geolocalización de las víctimas o sus agresores.

"Incidencias se han producido, son conocidas por todos. Conforme estas incidencias nos fueron trasladadas por jueces o bien porque muchas de ellas estaban reflejadas en las actas de las comisiones provinciales de violencia de género, se comunicó al Ministerio del Interior, que es el que gestiona los dispositivos y se subsanaron", ha señalado la presidenta del Observatorio. Y añade: "a día de hoy no nos costa que se hayan producido otras incidencias y sobre todo, insisto, no nos costa que ninguna mujer con un dispositivo telemático haya sido asesinada".

Rojo subraya el salto cuantitativo registrado a partir de 2022 en el número de dispositivos telemáticos en funcionamiento, que alcanzaron a 31 de diciembre de 2025 los 4.432.

Los fallos en el sistema Cometa provocaron una gran controversia y duras críticas al Gobierno, que garantizó que ninguna mujer quedó desprotegida por las incidencias, que se produjeron fundamentalmente en la migración de datos por el cambio de la empresa adjudicataria. Además en noviembre de 2025 hubo una caída del servidor durante unas doce horas, una incidencia que derivó en una multa a la empresa adjudicataria por parte del Ministerio de Igualdad.