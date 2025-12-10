Atiende, programa del Gregorio Marañón, ayuda a 3.400 víctimas de violencia de género con problemas de salud mental

Ahora presenta un nuevo protocolo para trabajadores del centro tras el asesinato de Leticia, enfermera del hospital

"La situación es como estar en una película de terror, muchísima ansiedad, mucho miedo y una sensación de alerta, depresión e insomnio", señala Leticia Camarillo Gutiérrez, psicóloga clínica del Hospital Gregorio Marañón. El impacto psicológico en las supervivientes de la violencia machista es demoledor. Desde depresión y ansiedad prolongada, hasta trastornos de bipolaridad. El programa Atiende del Hospital Gregorio Marañón ayuda a más de 3.000 víctimas de violencia machista y después de 20 años siguiendo el programa.

Su equipo está compuesto por profesionales del campo de la psiquiatría, la psicología clínica y el trabajo social, proporcionando tratamiento integral y especializado a las víctimas de violencia de género. El proceso de intervención comprende desde la valoración y tratamiento del daño emocional, hasta el asesoramiento clínico en el proceso judicial y social, pasando por un seguimiento especializado en salud mental.

Nuevo protocolo para trabajadores del centro tras el asesinato de Leticia

Ahora presenta un nuevo protocolo para trabajadores del centro tras el asesinato de Leticia, enfermera del hospital. En el acto ha estado presente la familia de Leticia, que ha agradecido que el hospital haya cumplido con este compromiso. "Fue una y fue la decisiva", ha relatado Carmen, madre de Leticia, sobre el asesinato de esta enfermera del centro sanitario, cuya pasión era su profesión y sus hijos.

Marta Sánchez Celaya, Subdirectora Gerente Hospital General Universitario Gregorio Marañón, señala que "queremos con esto generar un espacio segur y un mecanismo para ayudar"

"Desgraciadamente, este programa sigue siendo necesario porque la violencia de género no ha disminuido y por lo tanto sigue siendo necesaria atender la salud mental de las víctimas. Por desgracia cada vez vemos que estas situaciones se dan más en gente joven, algo que no debería ser esperable pero es así", explica el psiquiatra Francisco Ferre Navarrete, jefe de servicio de psiquiatría del adulto en el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Gregorio Marañón.

En concreto, este nuevo protocolo es un documento que establece un circuito "claro y seguro" para que cualquier profesional del centro que esté atravesando una situación de violencia pueda recibir asesoramiento, apoyo y acompañamiento especializado. Su objetivo es el de reforzar "la protección, la seguridad y el bienestar" de sus profesionales, garantizando una atención confidencial, cercana y adaptada a las necesidades individuales de cada una de las trabajadoras del hospital.

El programa Atiende del Hospital Gregorio Marañón está integrado en la cartera de servicios de la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad de Madrid. A lo largo de estos 20 años, ha recibido una media anual de 170 nuevas pacientes y realiza cerca de 1.500 revisiones cada año.

La media de edad de las pacientes es de 38 años

La media de edad de las pacientes que recibe el programa es de 38 años, con mayor concentración entre el grupo de 41 y 50 años, aunque en la actualidad recibe una demanda mayor de mujeres jóvenes víctimas de violencia de género, así como más derivaciones procedentes de otros especialistas, principalmente desde ginecología.

Los diagnósticos más frecuentes incluyen trastornos de estrés postraumático, trastornos adaptativos, reacción depresiva prolongada, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno bipolar. En los casos que requieren continuidad de cuidados en un marco más amplio, las pacientes son derivadas a su Centro de Salud Mental de referencia.

En un primer momento el programa se focalizó en víctimas que habían denunciado pero, según ha explicado el doctor Ferre, ante las dificultades que esto presenta para muchas de ellas, cada vez son más las que no lo hacen y, en este sentido, este servicio les ofrece apoyo "hasta que son capaces de hacerlo".

¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué aguanta tanto tiempo?

"Esto es importante saberlo, que a veces es fácil cuestionar a la víctima y decir, pero bueno, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué aguanta tanto tiempo? Esto es una situación muy difícil. Son personas completamente alienadas y atrapadas en un infierno que es esa relación", ha apuntado el psiquiatra, que ha recalcado la importancia de "sentirse comprendidas y no cuestionadas" ante un "sufrimiento horrible".

Así, las mujeres atendidas presentan con frecuencia elevados niveles de ansiedad relacionados con los procesos judiciales, a menudo prolongados y que perciben como hostiles. Además, muchas de ellas se enfrentan a procesos de denuncias o demandas interpuestas por sus agresores, lo que supone una forma adicional de violencia que prolonga el sufrimiento.

En este sentido, existe colaboración con los juzgados de violencia de género y una vez en el centro se hace una "evaluación multidisciplinar" y se le ve psiquiatra, psicólogo y trabajadora social".

Para ello, el centro sanitario ofrece valoración, tratamiento psicológico y psiquiátrico y seguimiento especializado a mujeres, dando una atención integral y personalizada gracias al programa. "El peso de la intervención es psicoterapéutica, pero también es muy importante la ayuda que desde el trabajo social se hace para ubicar a estas personas en su entorno psicosocial a nivel laboral, a nivel familiar, que claro, son situaciones muy terribles", ha apuntado el doctor Ferre.

De este modo, la unidad también atiende las dificultades vinculadas al bienestar de los hijos e hijas, presentes en el 85% de los casos, lo que implica procesos de recuperación más largos debido a los conflictos por custodia, visitas o aspectos educativos y sanitarios.

Estas situaciones son especialmente complejas cuando los agresores utilizan a los menores como un nuevo mecanismo de control o daño hacia la madre. En el caso de Leticia, fue asesinada por su marido en Puente de Vallecas en presencia de sus hijos de corta edad.