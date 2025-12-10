Bilbao usa la imaginación para tener más viviendas: convertir pabellones en casas

Una decena de antiguos pabellones industriales repartidos por la ciudad serán transformados en viviendas

Esta es la solución que han puesto en marcha en Bilbao para afrontar la crisis de vivienda.

Esta es la solución que han puesto en marcha en Bilbao para afrontar la crisis de vivienda. Una decena de antiguos pabellones industriales repartidos por la ciudad serán transformados en viviendas. Se esperan construir medio millar de pisos, informa Maialen Larrinaga, Maialen Devesa, y Jon Abascal.

Yolanda Diez, concejala vivienda del Ayuntamiento de Bilbao explica la iniciativa: "Al tener poco suelo tenemos que intervenir en la ciudad construida".

El legado industrial de la ciudad es pasado y ahora el Ayuntamiento quiere darle una nueva vida transformando una decena de antiguas naves en edificios residenciales. Los vecinos recuerdan que "en su época ha habido bastante trabajo allí", pero ahora están vacías.

El objetivo: un parque residencial de 550 pisos

"Me parece muy bien porque el barrio necesita casas, tengo dos hijos". Y tampoco es que le aspecto que presentan ahora estos pabellones sea el más gratificante del mundo. "Esto hace horrible, ¿no os parece?".

La promoción de todos ellos, la mayoría aquí en Rekalde, permitirá incrementar el parque residencial en 550 nuevos pisos.

A los ciudadanos les parece genial. "Es que si están vacíos además, todo lo que vean vacío que hagan vivienda que es lo que hace falta", reconocen con mucho sentido común.

Está claro que esta apuesta por aumentar la oferta de pisos disponibles cala entre la gente. "Necesitamos recursos residenciales y queremos que ese inventario de vivienda aumente", señala Yolanda Diez. "Si sirve para que haya más acceso a vivienda pues me parece una buena opción"