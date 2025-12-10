El presidente socialista decide no alterar su agenda y evitar las preguntas relacionadas con su acusación por abuso sexual: “Mi prioridad es el bus rural”

Exclusiva 'Código 10' | José Tomé, secretario del PSOE en la provincia de Lugo, denunciado por presunto acoso sexual

“Mi prioridad es el bus rural”, ha asegurado José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, ante los medios de comunicación tras salir a la luz las acusaciones de hasta seis mujeres socialistas por supuestos abusos sexuales, una exclusiva del programa ‘Código 10’. Sin alterar su agenda del día, el socialista ha atendido a sus deberes y posteriormente ha negado las acusaciones y asegura no haber recibido ninguna notificación ni del partido ni del juzgado: ”Lo que se dice es falso”.

Con total tranquilidad y sin hacer ningún tipo de referencia ni responder a ninguna de las preguntas de la prensa, José Tomé, el presidente socialista de la diputación de Lugo, ha continuado con su agenda y sin mostrar ningún tipo de interés ante las preguntas de la prensa sobre las acusaciones de abuso sexual presentadas por seis mujeres de su propio partido destapadas por el programa ‘Código 10’ en exclusiva: “Voy a seguir con la agenda que tenía prevista y no me voy a salir de esto, pero no me alteren el orden porque para mí lo más importante son las personas de Monforte”.

Unas acusaciones en las que hasta 6 mujeres han presentado acusaciones hacía su persona por supuesto acoso sexual. Dos de las denuncias sí habrían sido presentadas en el canal interno del partido socialista y que se unirían a los recientes escándalos, también de índole sexual, del caso Salazar y de Antonio Navarro, presidente del partido PSOE en Torremolinos (Málaga). Acusaciones en las que supuestamente el edil de Monforte de 67 años pedía a mujeres de entre 20 y 30 años pasar por su cama para poder llegar a puesto en el Ayuntamiento.

Tras acabar con su agenda del día, José Tomé ha respondido a las preguntas de los medios y ha negado todas las acusaciones: “Yo no tengo conocimiento de ninguna denuncia ni por nivel judicial ni por el partido. Es totalmente falso y mentira, son acusaciones muy graves y acusaciones sin pruebas, supongo que tendré la posibilidad de defenderme como cualquier otro ciudadano. No hay ninguna prueba ni la pueda haber porque es mentira, tomaré las medidas que me aconsejé mi letrado… Voy a seguir trabajando por el concilio de Monforte y la provincia de Lugo”.

Ante la insistencia de los medios, el alcalde ha insistido en sus palabras y reiterado su inocencia: “Lo que se dice es falso, no tenido ninguna comunicación del partido ni del juzgado, no sé de qué se me acusa… Son acusaciones gravísimas y tendré que tomar medidas porque esto hace mucho daño a mi familia y es un daño muy difícil de restituir, miente que algo queda… No he tenido conocimiento, no voy a entrar en ninguna polémica”.

Los desgarradores testimonios de las presuntas víctimas

"Le da igual que seas militante, simpatizante, concejala, trabajadora, alcaldesa, periodista o diputada, no se salva ninguna. Se cree impune y es normal porque muchas de las mujeres que los hemos sufrido hemos dado las quejas a otros cargos", lamenta la misma.

Besteiro asegura que no le consta "ninguna denuncia" de acoso sexual contra el secretario del PSOE en Lugo

José Ramón Gómez Besteiro, el líder de los socialistas gallegos, asegura no tener conocimiento de las denuncias de presunto acoso sexual por parte de 6 mujeres contra José Tomé, secretario del PSOE en la provincia de Lugo. Tras destapar 'Código 10' la exclusiva, uno de los varones de estrecha confianza de Pedro Sánchez niega que haya tenido constancia del escándalo. Las víctimas aseguran todo lo contrario.