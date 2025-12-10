Miguel Salazar Madrid, 10 DIC 2025 - 04:10h.

El reincidente continúa en prisión provisional por su posible responsabilidad en dos crímenes cometidos entre 2022 y 2023

José Jurado Montilla, más conocido como 'Dinamita Montilla', está en prisión provisional por su presunta implicación en los asesinatos de un joven en 2022 y otra mujer en 2023. Este hombre fue condenado en 1980 por cuatro homicidios en Málaga, pero el final de la 'doctrina parot' le llevó a una excarcelación en el año 2013.

9 años separan su salida en prisión de su quinto asesinato

Muchos se preguntan si no fue autor de ningún asesinato en 9 años, ya que hasta donde hay constancia 'Dinamita Montilla' habría sido el autor del disparo a un joven hace 3 años en una finca de la provincia de Málaga. Esta habría sido la primera vez que el asesino en serie reincidía.

El periodista Juan José Madueño analiza que posiblemente exista una vinculación entre el contenido que subía a sus redes sociales tras salir de prisión con nuevos casos aún sin resolver. Tal y como expone el mismo en 'Código 10', una familia de Almuñécar cree que un ser cercano habría sido asesinado por él. Y la respuesta de cómo puede dilucidarse dicho asunto podría estar en Tik Tok.

La personalidad del reincidente se basa en un narcisismo extremo, ya que llega a verse en los papeles de la prensa donde se anunciaba su condena por los homicidios que cometió cuando era joven. Después de salir de prisión, el mismo se hizo popular en la plataforma al subir contenido diario sobre sus rutas de senderismo.

Se cree que una vinculación a través de sus vídeos de TikTok ayudarían a esta familia andaluza a dar con el paradero de sus desaparecido, un anciano de 84 años llamado Francisco Pérez Bedmar. Como prueban algunas de sus publicaciones, el asesino en serie habría pasado por la localidad granadina los mismos días en los que el individuo desapareció.