Miguel Salazar Madrid, 10 DIC 2025 - 01:29h.

El líder de los socialsitas gallegos niega tener conocimiento del escándalo pese al relato de las víctimas, que lo contradicen

Exclusiva 'Código 10' | José Tomé, secretario del PSOE en la provincia de Lugo, denunciado por presunto acoso sexual

Compartir







José Ramón Gómez Besteiro, el líder de los socialistas gallegos, asegura no tener conocimiento de las denuncias de presunto acoso sexual por parte de 6 mujeres contra José Tomé, secretario del PSOE en la provincia de Lugo. Tras destapar 'Código 10' la exclusiva, uno de los varones de estrecha confianza de Pedro Sánchez niega que haya tenido constancia del escándalo. Las víctmas aseguran todo lo contrario.

Las víctimas prueban que sí denunciaron el presunto acoso de Tomé ante altos cargos del PSOE

Tal y como ha podido saber este programa en base a las denuncias interpuestas en el canal interno del Partido Socialista, las supuestas víctimas le hicieron saber tanto a Gómez Besteiro como a Lara Méndez, secretaria de organización del PSOE en Galicia, y Pilar García Porto, secretaria de organización de la formación en Lugo, sus casos. "Les digo que tenemos pruebas de que Besteiro lo sabía, PIlar García lo sabía y que Lara [Méndez] también. Las evidencias no las puedo decir cuáles son porque no me lo permiten, pero las he visto y las he oído", comparte en directo Nacho Abad, presentador del programa de Cuatro.

Besteiro lo niega. "No me consta ninguna denuncia, ni de ninguna compañera, ni del partido ni fuera de él", asegura como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. En caso de que tuviese constancia del caso, tiene claro que actuará con rapidez. "Si hay denuncia, nosotros vamos inflexibles en la aplicación de nuestros protocolos", puntualiza.

Besteiro asegura no tener acceso al canal interno del PSOE donde estaban las denuncias

Estas denuncias han sido interpuestas en el canal interno del PSOE, una vía a la que Besteiro asegura "no tener acceso". A la pregunta de si pondría la mano en el fuego por Tomé, el líder del PSdeG lo tiene claro. "No debemos entrar en esas cuestiones especulativas", explica. El nuevo escándalo se suma al caso Salazar y al del secretario general del PSOE en Torremolinos, dos duros golpes que están padeciendo las filas socialistas con las elecciones de Extremadura a la vuelta de la esquina. En los tres casos coincide, según las investigaciones, que varios cargos socialistas tenían conocimiento de los hechos e intentaron "minimizar" la cuestión según relatan las presuntas víctimas.

"Si eso llega ya saben lo que vamos a hacer nosotros, aplicar con total rigor nuestro protocolo y por supuesto ser fieles a nuestros valores feministas que defendemos en todo momento como hacemos siempre y en todo lugar", concluye Besteiro.