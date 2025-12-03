Miguel Salazar Madrid, 03 DIC 2025 - 03:09h.

Detectamos a Sor Paloma, una de las clarisas detenidas y puestas en libertad por su presunta implicación en la trama

Exclusiva 'Código 10': Los audios que confirman que las monjas de Belorado pidieron a la Pía Unión más de un millón de euros

Compartir







'Código 10' ha sido testigo en exclusiva de la forma en la que los agentes de la Guardia Civil incautan obras de arte de gran valor del convento de Orduña después de que saliese a la luz una presunta trama de compraventa de objetos religiosos pertenecientes a la comunidad religiosa. La exabadesa de Belorado, Laura García de Viedma, fue detenida y puesta en libertad tras registrarse el monasterio burgalés.

Sin embargo, sigue siendo acusada de varios delitos contra el patrimonio, al igual que otra exmonja y un anticuario. La noticia llega en el contexto de la rebeldía de las clarisas, que se declararon independientes y anunciaron su ruptura total con la Santa Sede el pasado año.

En unas imágenes que hemos conseguido desde el programa de Cuatro, observamos cómo los investigadores incautan obras de arte intervenidas a las monjas de Belorado. En estos momentos continúan custiodiadas, aunque la investigación se centra en varios puntos calientes que se sobresalen de los muros del convento.

Los puntos calientes de la trama

El origen de la trama tiene lugar en Belorado. El presunto objetivo es monetizar el monasterio valorado en miles de euros con todo tipo de obras: desde estatuas y pinturas hasta retablos de arte sacro.

También el monasterio de Orduña está siendo registrado después de que las monjas cismáticas trasladasen sin autorización las obras. En Valderas (León) y en Madrid -en una tienda de antiguedades-, se habrían realizado los otros registros vinculados con la trama.

Las imágenes captan en exclusiva a Sor Paloma, una de las monjas arrestadas y puestas en libertad. Además, vemos como los agnetes se llevan de Orduña el resto de obras. "Hay piezas incautadas. Están ya cogidas, son cuadros y las estamos llevando para Burgos", relata uno de ellos como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.