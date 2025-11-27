La Guardia Civil detiene a la exabadesa del monasterio de las Clarisas de Belorado: "Estamos alucinadas"

El culebrón de las exmonjas de Belorado parece no tener fin, a su inminente desahucio se une hoy la detención de la exabadesa a manos de la Guardia Civil.

Se le acusa de venta ilegal de obras de arte

Laura García de Viedma, conocida en su etapa religiosa como Sor Isabel de la Trinidad, exabadesa del monasterio de las Clarisas de Belorado (Burgos), ha sido finalmente detenida en el marco de un registro efectuado este jueves en el monasterio de Santa María la Bretonera, en la misma localidad. Se le acusa de venta ilegal de obras de arte, informa Estíbaliz Galdós. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos investiga la posible apropiación indebida de bienes catalogados como patrimonio histórico del monasterio.

En el marco del procedimiento, dirigido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Briviesca (Burgos), se han detenido dos personas, la exmonja y un anticuario, y se ha llevado a cabo un registro en el interior del monasterio.

La investigación comenzó al detectarse diversas piezas en el mercado especializado de antigüedades que podrían pertenecer al patrimonio histórico del Monasterio de Belorado. Se investigan posibles delitos de apropiación indebida agravada y receptación, y las autoridades no descartan nuevas actuaciones para esclarecer los hechos.

La versión de las exreligiosas

Las exmonjas difundieron un mensaje en vídeo en su cuenta de Instagram ‘Te hago luz’, en el que explicaban que la Guardia Civil estaba efectuando un registro ordenado por el juzgado de Briviesca, del que desconocen los detalles.

Señalaron que nadie les informó previamente sobre la actuación, y que la noticia fue una sorpresa para toda la comunidad. La portavoz afirmó que siempre han procurado cumplir con la ley y colaborar con las autoridades, y aseguró que no han cometido ningún delito ni tienen nada que ocultar.

La exreligiosa criticó que no se haya buscado un contacto previo ni una solución menos traumática, y defendió que la comunidad ha actuado de manera leal y transparente en todo momento.

Pero no es la primera vez que se le investiga. La ex abadesa tiene otras causas penales abiertas. Una por la venta de casi 2 kilos de oro por 130.000 euros que pertenecían a la orden de las clarisas de Belorado, otra por estafa agravada en alquileres y otra por el desahucio y ahora esta. Ella siempre se ha defendido.

Los que la apoyan defienden que "son monjas que defienden su fe, que defienden su carisma y no solamente se trata de un monasterio amenazado sino también la vocación".

Pendientes de que las desahucien por una orden de la jueza de Briviesca, las religiosas apoyan a Laura García de Viedma. "Estamos alucinadas".

Dani Montero, jefe de investigación de Noticias Cuatro analiza todo lo que ha pasado con las monjas de Belorado. "En primer lugar hablamos de la denuncia de un particular que señala que se han vendido obras de arte propiedad de las Clarisas. Ahora la Guardia Civil está haciendo el inventario, para saber si han sido vendidas. Y lo cierto es que esto es normal que lo hagan las órdenes, pero claro después de apostatar estas monjas ya no pertenecen a la orden, así que deben buscar su financiación de otra forma, porque ese patrimonio es de la Iglesia Católica", explica.