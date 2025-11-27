Logo de cuatrocuatro
A qué le temen los españoles, según el CIS

El CIS desvela los mayores miedos de los españolesRedacción digital Noticias Cuatro
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado el avance de resultados del 'Estudio sobre miedos e incertidumbres', basado en 2.000 entrevistas telefónicas realizadas entre el 3 y el 11 de noviembre. El estudio revela que dos de cada tres españoles han pensado alguna vez que España podría verse envuelta en una guerra en los próximos años, y de ellos, el 57 % cree que sería contra Rusia, seguido de Marruecos (42,2 %) y Estados Unidos (30,2 %).

El miedo a un conflicto bélico encabeza la lista de preocupaciones (76,8 %), seguido de los problemas de salud física (72,6 %) y mental (69,9 %), la seguridad de sus familiares (69,3 %) y la inseguridad ciudadana (63,7 %). También generan preocupación la ocupación ilegal (55 %), las catástrofes naturales (54 %) y el cambio climático (53,2 %).

En menor medida se citan los políticos (50,4 %), llegar a fin de mes (48 %), el trabajo (33,9 %), la vivienda (32,8 %) y los estudios (17,4 %). No obstante, el 73,9 % afirma no sentir miedo de carácter general, aunque quienes sí lo sienten lo asocian principalmente a estos temas.

Pesimismo global y futuro incierto

El avance del estudio refleja un marcado pesimismo sobre la situación del mundo, con el 68 % de los españoles opinando que va a peor, frente al 27,3 % que mantiene una visión optimista. La percepción sobre España mejora ligeramente: el 67,7 % se declara pesimista frente al 26,8 % optimista.

Mirando hacia el futuro personal, cuatro de cada diez españoles creen que vivirán peor que ahora, y el 54,6 % anticipa un empeoramiento general en la vida futura. A pesar de ello, el 76,9 % se considera más bien optimista y siete de cada diez opinan que hoy se vive mejor que en cualquier otro momento de la historia.

En cuanto a la relación con la sociedad, el 37,1 % cree haber recibido más o menos lo que ha aportado, el 25,6 % que ha recibido más y el 35,8 % que ha recibido menos. En el ámbito religioso, el 56,7 % se declara católico, aunque solo el 20,2 % es practicante habitual; el 15,8 % se identifica como ateo, el 11,9 % como no creyente, el 10,1 % como agnóstico y el 3,9 % como creyente de otras religiones.

Por último, este clima de preocupación parece traducirse en alta movilización política: el 70 % asegura que acudiría a votar con total seguridad, mientras que solo el 10 % afirma que no lo haría.

