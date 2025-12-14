El testimonio de Daniel, un español testigo del ataque terrorista en una playa de Sídney

Daniel es un español que ha sido testigo del ataque terrorista a una fiesta judía en una playa de Sídney

11 personas han muerto y 29 personas han resultado heridas en un ataque terrorista a una fiesta judía en una playa de Sídney

Sídney11 personas han muerto y 29 han resultado heridas por un ataque a tiros efectuado este domingo en la playa australiana de Bondi, en Sídney, por al menos dos asaltantes -- uno de ellos muerto durante la respuesta policial, el otro detenido y en estado crítico -- en lo que la Policía australiana ha descrito como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá.

La Policía de Nueva Gales del Sur ha confirmado en su cuenta de X el primer balance de víctimas de un suceso que comenzó en torno a las las 18.45 de la tarde, hora local (08.45, hora en España peninsular y Baleares) cuando dos hombres armados comenzaron a abrir fuego en las inmediaciones de la conmemoración, que estaba a punto de comenzar en el extremo norte de la playa.

"Como resultado de lo ocurrido, quiero declarar lo ocurrido como un ataque terrorista", ha concluido el comisario jefe del Estado de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, en rueda de prensa acompañado del primer ministro del estado, Chris Mimms, quien ha coincidido en señalar el ataque como un atentado específico contra la comunidad judía. Entre los heridos hay dos agentes de Policía.

Daniel, un español testigo del ataque

'Noticias Cuatro' ha podido hablar con Daniel, un joven español que se encontraba en su casa situada cerca de la playa, cuando se produjo el atentado. En el momento de los hechos, estaba a punto de salir para bajar a la playa cuando se cruzó con tres personas que subían apresuradamente y con signos evidentes de nerviosismo.

Según ha relatado Daniel, estas personas estaban muy alteradas y aseguraban que se estaban produciendo disparos en la zona. Su única intención era encontrar un lugar donde esconderse, ya que seguían escuchando tiros y no sabían de dónde provenían. Más tarde, al conocerse más detalles a través de las noticias, una de las jóvenes explicó que había estado a apenas 20 metros del tirador.

El ambiente en los alrededores ha sido de caos y confusión. "Muchas personas corrían en distintas direcciones, intentando alejarse lo antes posible", relata el joven. En las calles cercanas podían verse objetos abandonados, como chanclas, tablas de surf y pertenencias personales que la gente fue dejando atrás en su huida, buscando únicamente un lugar seguro donde poder refugiarse.