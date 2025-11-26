Alerta padres: El móvil es un peligro para la salud de los menores

Patricia Pereda 26 NOV 2025 - 17:03h.

El doctor IA triunfa entre los jóvenes de 16 a 19 años: los riesgos

El acceso a internet antes de los 16 años puede causar problemas neurológicos, aislamiento, ideas suicidas, ciberacoso y ansiedad en los menores

Problemas en el desarrollo neurológico, aislamiento, ideas suicidas, ciberacoso y ansiedad. Estos son algunos de los efectos que pueden sufrir los menores que reciben un móvil con internet antes de los 16 años. Su cerebro, advierten los expertos, no está preparado. Por ello, profesionales de atención primaria, psicólogos, psiquiatras infantiles y juveniles, pediatras, Fundación ANAR y Fiscalía de Menores se han reunido con un objetivo común: retrasar el acceso al smartphone y limitar la entrada de los menores a las redes sociales.

La doctora Mar España, portavoz de la plataforma Control Z, recuerda una contradicción evidente: “Ninguna familia da tabaco, alcohol o drogas a sus hijos, y sin embargo les estamos dando un smartphone con barra libre digital, dejándoles dormir con el móvil en la habitación sin ninguna pauta ni acompañamiento”. Insiste en que existe evidencia científica del impacto físico y mental que su uso descontrolado tiene en los menores.

Daño en el desarrollo y riesgos para la salud mental

La especialista en medicina de la adolescencia María Angustias Salmerón detalla que el uso temprano del móvil altera “las horas del sueño, dificulta que sepan comunicarse y relacionarse, empobrece el lenguaje y aumenta el riesgo de ansiedad, depresión y autolesiones”. Además, advierte que muchos adolescentes “buscan la solución en el mismo foco del problema” y si se topan con alguien que les ofrece el suicidio como salida, “aumenta la probabilidad de que intenten llevarlo a cabo”.

El portavoz de ANAR, Benjamín Ballesteros, confirma el incremento de casos extremos: “Hemos atendido más de 500 menores con ideas suicidas vinculadas al uso problemático de las redes”. Explica que los contenidos que consumen no siempre son adecuados, sino los que los algoritmos consideran “más interesantes”, favoreciendo adicciones, trastornos de alimentación y ansiedad.

Un llamamiento legal y social: prohibir redes antes de los 16

La fiscal de la Sala de Menores, Teresa Gisbert, insiste: “Recomendamos que no haya redes sociales hasta los 16 años”. Y alerta de situaciones que llegan a su despacho: “Muchos menores nos dicen: Tengo que dormir con el teléfono abierto para que mi novio pueda verme". Además, añade que se está “poniendo pornografía en sus manos sin control”, lo que lleva a prácticas sexuales inseguras: “No usan preservativo porque en la pornografía no se usa”.

Gisbert exige cambios legislativos urgentes: “Las plataformas deben tener responsabilidad penal si fomentan contenidos autolesivos o no verifican adecuadamente la edad”. Y pide a las tecnológicas que “se mojen, protejan a los menores y detecten realmente cuántos años tienen”.