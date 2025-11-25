Los malos hábitos diarios con los que dañamos al cerebro

Dormir menos de siete horas, mala alimentación y soledad aumentan el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

25N y los datos de la violencia de género: 23 mujeres viven en riesgo extremo de ser asesinadas hoy

Compartir







Dormimos poco, comemos mal, cada vez nos sentimos más solos y la enfermedad a la que más tememos es el Alzheimer. Sin embargo, la mayoría desconoce cómo cuidar el cerebro para prevenirla, según una encuesta realizada por neurólogos españoles.

Jesús Porta-Etessam, presidente de la Sociedad Española de Neumología (SEN), advierte: “Dormimos poco y mal. Más de la mitad de la población no llega a las siete horas diarias. Suspendemos siempre en el sueño. Dormir no es una prioridad y nuestros horarios lo confirman”.

PUEDE INTERESARTE La iniciativa de un colegio de Granada para conciliar: toda la familia a clase de deportes

Además, explica que los horarios sociales y laborales dificultan acostarse temprano: “Los partidos de fútbol se juegan a las nueve y media, que si hay prórroga termina a las doce y pico de la noche”.

No es solo comer bien, sino también cocinar. Cocinar es precioso, y es importante inculcarlo desde pequeños

El especialista también subraya la relación entre hábitos de sueño y alimentación: “No es solo comer bien, sino también cocinar. Cocinar es precioso, y es importante inculcarlo desde pequeños”. Para lograrlo, Porta propone estrategias en los colegios: “A lo mejor a los niños no costaría nada que se les ponga una tarjetita explicando por qué están tomando una verdura y una pechuga de pollo en el colegio”.

PUEDE INTERESARTE La gripe muta y el pico de gripe se adelanta y se dispara por la variante K: Europa llama a vacunarse

Javier Camiña, neurólogo y vocal de la SEN, añade que cuidar la salud cerebral desde la infancia es fundamental. Por ejemplo, recomienda que los niños menores de 14 años eviten rematar de cabeza en los entrenamientos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Además, destaca que entre los jóvenes preocupa la soledad autoimpuesta, que podría tener consecuencias neurológicas en el futuro: “Un porcentaje significativo prefiere entretenerse solo. Veremos en unas décadas si esto supone un adelanto de enfermedades neurológicas”.

Un porcentaje significativo prefiere entretenerse solo. Veremos en unas décadas si esto supone un adelanto de enfermedades neurológicas

Los neurólogos insisten en aprovechar las redes sociales para campañas de salud dirigidas a los jóvenes: “Tendría mucho más éxito si se hace directamente con las personas a las que ellos siguen”, explica Porta.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Entre las mujeres, se lanza una alerta especial sobre las migrañas, que afectan a más de cinco millones de personas en España y son la primera causa de discapacidad en mujeres menores de 50 años, además de un problema social con un estigma de género significativo.

A pesar de estos problemas, cuando se pregunta a la población qué enfermedad temen más, la respuesta es clara: el Alzheimer. Según Porta-Etessam, prevenirla requiere cuidar el cerebro tanto o más que el resto del cuerpo: “La prevención empieza por hábitos saludables de sueño, alimentación, actividad física y socialización”.

La prevención empieza por hábitos saludables de sueño, alimentación, actividad física y socialización

Los especialistas insisten en que mejorar estos hábitos desde edades tempranas y mantenerlos durante toda la vida es clave para reducir riesgos y promover un envejecimiento cerebral saludable.