Este año, el pico de la gripe podría adelantarse entre tres y cuatro semanas, según advierten los expertos. Una mutación del virus que se propaga más rápido por Europa podría aumentar los casos tempranos y la presión sobre los hospitales, por lo que las autoridades sanitarias recomiendan vacunarse sin demora.

Aragón y Galicia han reforzado las medidas preventivas y recomiendan el uso de mascarilla en los centros de salud, incluso en los pacientes no presentan síntomas, para reducir los contagios.

Algunos ciudadanos relatan cómo se percibe la gripe en la vida diaria: “Hay mucha gente, mis amigos casi todos tienen gripe”, comenta uno, mientras otro añade: “Pues casi a 40 de fiebre hasta mi hijo” y “Mi hijo, mi nieta y mi marido” han estado afectados. Una usuaria destaca que la gripe “está dando bastante fuerte a la gente joven”.

La variante K es la culpable

Según Pedro J. Marcos, jefe de Neumología del CHUAC, la propagación se debe principalmente a la variante A del virus de la gripe, con una subvariante llamada variante K, considerada más infecciosa y responsable de que la temporada gripal se adelante. Las cifras reflejan el impacto: la misma semana que el año pasado hubo 12 contagios por cada 100.000 habitantes, este año se han registrado 33, el triple.

Erika Escallada, enfermera del centro de salud de Laredo, subraya la importancia de la vacunación: “Lo que hacemos con la vacunación es evitar esos ingresos y esas muertes por gripe.”

Por su parte, Pedro J. Marcos, insiste en vacunar especialmente a la población vulnerable. Además, alerta de que todavía hay un 40% de mayores de 80 años sin vacunar, un grupo especialmente susceptible a complicaciones graves, sobre todo los que tengan problemas de defensas. "Todavía están a tiempo, este año la temporada gripal tiene pinta de que va a ser más larga", advierte el jefe de Neumología del CHUAC.

Los expertos recuerdan que, aunque la vacuna no cubre todas las cepas, reduce el riesgo de cuadros graves, hospitalizaciones y muertes por gripe. Ante este escenario, la recomendación es clara: vacunarse cuanto antes.