Los españoles creen que saben de finanzas, pero suspenden: y eso les sale caro

Cristina Montalvo 04 DIC 2025 - 16:39h.

Esta brecha responde al denominado efecto 'Dunning-Kruger', que puede provocar malas decisiones.

La mayoría de los españoles creemos estar informados, pero la realidad es algo diferente.

¿Cuánto creen los españoles que saben sobre sus finanzas? Sobre inflación, inversiones... La mayoría de los españoles creemos estar informados, pero la realidad es algo diferente. Un informe apunta a que el 54% de los españoles aseguramos que tenemos conocimientos sobre cuestiones financieras, si bien solo el 26% ha acertado una pregunta básica sobre inflación frente al 32% a nivel global.

Esta brecha responde al denominado efecto 'Dunning-Kruger', que puede provocar malas decisiones, una deficiente evaluación de riesgos e incluso la falsa creencia de no necesitar más formación.

Este porcentaje ya está entre los más bajos de los diez países en los que se ha hecho esta encuesta, elaborada por el Banco Santander, pero es que además, mira lo que pasa cuando se les hace una pregunta sobre inflación. Aquí solo una de cada cuatro personas aquí es capaz de contestar correctamente.

Aunque, en general, en todas partes el conocimiento real está por debajo del que autopercibimos. La OCDE sitúa el nivel de educación financiera en España por debajo de la media.

Según este informe el escaso conocimiento se refleja también en la utilización de productos de inversión . Más de la mitad lo identifica como un área clave para aprender, también sobre los impuestos y cómo ahorrar. Pero para pedir consejo, solo el 45% dice que hablaría con un asesor y casi una tercera parte se informaría a través de un familiar. Quizá este nivel de conocimientos tiene que ver con que solo uno de cada diez recuerda haber recibido alguna clase de información financiera en el colegio, aunque la inmensa mayoría dice que ese ahí donde deberían garantizarse este tipo de educación.

No tener estos conocimientos implica riesgos. Y mayor aún es no saber que no se sabe .La psicología dice que cuando las personas sobrestiman sus habilidades es más probable que tomen malas decisiones, que no o se evalúen convenientemente los riesgos y que piense que no es necesario seguir aprendiendo. Además, el informe concluye que un bajo nivel de conocimiento financiero de los ciudadanos es un obstáculos para el crecimiento económico.

Los españoles parecen darse cuenta de su importancia

La educación financiera se ha situado por encima de asignaturas tradicionales como Historia y Literatura en importancia para los españoles, según un informe presentado este miércoles por el Banco Santander y elaborado junto a Ipsos

El estudio, construido a partir de 20.000 encuestas en diez países, ha revelado que en España el 86% de los encuestados nunca ha recibido clases de educación financiera en la escuela, una cifra similar a la media global. Pese a ello, un 75% de los españoles estaría dispuesto a participar en un curso gratuito, especialmente los jóvenes de entre 25 y 34 años.

Entre los principales beneficios que los ciudadanos asocian a esta formación, han figurado tomar mejores decisiones financieras (64%), gestionar mejor el dinero y las deudas (59%) y actuar con ética al elegir productos financieros (46%). Además, una clara mayoría del 91% ha considerado que la educación financiera debería impartirse en las escuelas y el 67% ha indicado que elegiría un centro educativo que la incluya.

La presidenta de la entidad, Ana Botín, ha defendido que "la educación financiera es una herramienta esencial de progreso y el conocimiento es lo que permite a las personas tomar decisiones informadas, anticipar riesgos y aprovechar oportunidades". En este sentido, ha subrayado que para el Santander promover la educación financiera "no es una iniciativa puntual, sino una responsabilidad permanente y compartida". "Gobiernos, escuelas, familias, empresas y bancos debemos colaborar para que el conocimiento llegue a todos, desde la infancia hasta la edad adulta", ha instado.

El informe ha señalado el desafío que supone la digitalización, ya que las redes sociales ganan peso como fuente de formación, aunque los encuestados han reconocido sentirse menos seguros al gestionar sus finanzas online, con un nivel de confianza del 61% en España, por debajo de la media.

En un plano más amplio, España cuenta con un Plan de Educación Financiera impulsado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y el Ministerio de Economía, que promueve iniciativas para mejorar la cultura financiera de la población.

No obstante, estos organismos han advertido de que persisten brechas relacionadas con la alfabetización digital, la preparación del profesorado y la incorporación más masiva de esta materia como competencia transversal en la etapa escolar.