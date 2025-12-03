Las ayudas del Plan 2030 para comprar un coche eléctrico

Cristina Montalvo 03 DIC 2025 - 17:25h.

Pedro Sánchez ha asegurado que el año que viene veremos un aluvión de oferta de modelos eléctricos por menos de 25.000 euros.

El Gobierno ha presentado hoy un plan para impulsar el coche eléctrico: el Plan Auto 2030, un paquete de 25 medidas articuladas en torno a cinco ejes, para impulsar la industria automovilística de España, que incluye un programa de incentivos a la competitividad y la inversión del sector, ayudas para la compra de vehículos, y la puesta en marcha de un plan nacional de despliegue de infraestructuras de recarga.

El Gobierno dedicará cerca de 1.300 millones de euros en 2026 a impulsar el vehículo eléctrico en España, con ayudas directas en el momento de la compra, más fondos para el Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) y un mayor despliegue de puntos de recarga en 'zonas sombra'.

Incluye nuevas ayudas directas para su compra: 400 millones para 2026, misma cantidad que este año, pero como novedad estos fondos los gestionara el Gobierno y no las Comunidades. La idea, dicen, es que el dinero llegue más rápido y de forma más homogénea a los compradores.

Para ello se va a seguir el modelo que se puso en marcha tras la DANA en Valencia y que ha servido para que un año después el 95% de quienes solicitaron las ayudas para la compra de un eléctrico las haya recibido.

El presidente prevé un aluvión de ofertas de coches eléctricos por menos de 25.000 euros

El plan incluye también 300 millones para instalar puntos de recarga en las carreteras donde son necesarios y el compromiso de reducir drásticamente los permisos necesarios para hacerlo y otros 580 millones para el PERTE del vehículo eléctrico. Todo dentro de un proyecto a cinco años para tratar de trasladar toda la industria de la automoción basada en los coches de combustión hacia la electrificación.

Y es que estamos hablando de una industria clave en España. Somos el segundo productor europeo y el noveno del mundo. El automóvil supone el 10% del PIB y da empleo a dos millones de personas. Todo eso es lo que el plan trata de proteger y aumentar. El Gobierno pone como objetivo al sector la fabricación de un vehículo eléctrico español y que sea económico. Y aunque reconoce que toda Europa va tarde en esta carrera asegura que aquí no hay marcha atrás y la electrificación ha llegado para quedarse.