España activa un nuevo protocolo de respuesta ante la epidemia de gripe: mascarillas y medidas reforzadas

La gripe ha entrado oficialmente en fase epidémica: 112,2 casos por cada 100.000 habitantes

¿Por qué la gripe de este año está ya en niveles de pandemia?

El Gobierno y las comunidades autónomas han impulsado un nuevo plan de respuesta frente al aumento de las infecciones respiratorias, en un momento en el que la gripe ya ha alcanzado niveles epidémicos en España.

El Ministerio de Sanidad ha anunciado que se ha aprobamos con todas las comunidades autónomas un Protocolo Común frente a la gripe, COVID y otras infecciones respiratorias, con cuatro escenarios de riesgos que van desde el uso de las mascarillas en los centros sanitarios, a la propuesta de teletrabajo a medidas excepcionales en caso de un escenario de epidemia de nivel muy alto.

"Aprobamos con todas las comunidades autónomas un Protocolo Común frente a la gripe, COVID y otras infecciones respiratorias. El teletrabajo o las mascarillas en centros sanitarios salvan vidas. Dijimos que era necesario y posible", ha afirmado la ministra de Sanidad, Mónica García, en un tuit en la red social X.

Se definen cuatro escenarios de riesgo determinados a partir de los niveles de transmisibilidad detectados, junto con la evaluación del resto de indicadores y el análisis del impacto en los recursos asistenciales y en la población susceptible. Según señalan, esta clasificación permite adaptar las medidas a la evolución de la situación epidemiológica en cada territorio, reforzando la capacidad de respuesta sanitaria y comunitaria.

La aplicación de las medidas propuestas debe hacerse de forma escalonada e incremental, garantizando que en cada escenario se implementen también las recomendaciones de los niveles acordados: El primer escenario es de situación interepidémica o basal, el segundo es el de nivel bajo o medio, el tercero de epidemia de nivel alto y el cuarto de nivel muy alto.

En el texto se especifica que el ámbito de aplicación es definido por la CCAA y los escenarios de riesgo son estimados por las CCAA en función de la situación epidemiológica.

El documento destaca la importancia de la coordinación entre los servicios de salud pública autonómicos y el Ministerio de Sanidad, así como la necesidad de evaluar periódicamente la situación epidemiológica para adaptar las respuestas. Se presta especial atención a los entornos vulnerables, como residencias de mayores o unidades hospitalarias específicas, donde la detección precoz y la actuación inmediata resultan esenciales.

"Estas recomendaciones constituyen una herramienta clave para anticipar y mitigar el impacto de las epidemias estacionales, mejorar la preparación del sistema sanitario y proteger la salud de la población", señala Sanidad en un comunicado.

La gripe ha entrado oficialmente en fase epidémica: 112,2 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 12,8 registrados en el mismo periodo del año pasado

Los niveles de riesgo se determinarán mediante indicadores como la incidencia acumulada, las hospitalizaciones, la ocupación de camas o los ingresos en UCI. Incluso en una situación habitual, el plan recomienda mantener la mascarilla en mayores de seis años con síntomas, promover la vacunación, reforzar la higiene respiratoria y de manos, priorizar espacios al aire libre y ventilar los interiores.

Escenario 1: situación interepidémica o basal

En el escenario de situación interepidémica o basal, se mantienen las medidas preventivas generales, como la promoción de la vacunación, la vigilancia epidemiológica y la formación del personal. Se recomienda el uso de mascarilla quirúrgica en personas síntomas respiratorios, especialmente si van a tener contacto con personas vulnerables, así como su uso continuado por parte de trabajadores sintomáticos en centros sociosanitarios.

Escenario 2, nivel bajo: uso de mascarilla en áreas vulnerables y reubicación en residencias

Cuando los indicadores se sitúan en niveles bajos o moderados, el foco recae en la responsabilidad individual. Las personas con síntomas deberán usar mascarilla de forma continuada, reducir sus interacciones durante cinco días y extremar la higiene respiratoria. El teletrabajo será recomendable cuando las funciones lo permitan.

En los centros residenciales, los trabajadores con síntomas deberán ser reubicados en áreas sin contacto con personas vulnerables y, si no es posible, deberán cogerse la baja laboral durante los primeros cinco días. Tras su reincorporación, deberán mantener la mascarilla hasta la desaparición de los síntomas.

En los centros sanitarios, la mascarilla volverá a recomendarse en áreas especialmente sensibles, como salas de tratamientos oncológicos, unidades de trasplantes o espacios con pacientes inmunodeprimidos, tanto para profesionales como para pacientes y acompañantes.

Escenario 3, nivel alto: mascarilla indicada en salas de espera y urgencias

Si la transmisión alcanza un nivel alto, las medidas se intensificarán. Además de reforzar las recomendaciones a personas sintomáticas, se promoverá la reducción de aglomeraciones en entornos laborales y se recomendará mascarilla a quienes trabajan en contacto frecuente con personas enfermas.

En las residencias, se aconsejará activamente el uso de mascarilla a personas de riesgo y se recomendará permanentemente a los trabajadores en áreas vulnerables, con posibilidad de convertirla en obligatoria. También podrán restringirse las visitas de cortesía tras evaluar su impacto emocional. Los trabajadores contagiados que no puedan ser reubicados deberán recibir la baja durante los días de aislamiento necesarios.

En los centros sanitarios, la mascarilla estará indicada en salas de espera y servicios de urgencias, valorándose su obligatoriedad de forma general o específica. Además, se activarán los planes de continuidad asistencial para garantizar la atención ante un posible incremento de la demanda y se reforzarán, si es necesario, los servicios de urgencias y UCI.

Escenario 4: medidas excepcionales ante riesgo pandémico

El escenario más grave contempla medidas adicionales y excepcionales cuando los indicadores lleguen a niveles muy altos o exista información que apunte a un riesgo pandémico. En esta fase, se reforzará la coordinación estatal mediante la convocatoria extraordinaria del Consejo Interterritorial, y se podrán aplicar medidas más restrictivas conforme a la normativa vigente.

La gripe se ha adelantado y vacunarse es más necesario que nunca

El inicio anticipado de la circulación del virus de la gripe esta temporada y de casos de la enfermedad, con una incidencia que ya supera la registrada en estas mismas fechas en años anteriores, sitúa la atención sanitaria en un escenario de vigilancia activa, ya que "nos encontramos con un incremento sostenido de pacientes con sintomatología compatible con gripe al menos dos semanas antes de lo habitual".

Así lo ha destacado, a través de una nota, el jefe de servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Córdoba, el doctor Francisco Sánchez, quien ha explicado que, "en campañas previas, el pico de contagios se alcanzaba tradicionalmente entre finales de diciembre y mediados de enero. El pasado año, por ejemplo, la mayor afluencia de pacientes con gripe se registró en la última semana del año y la primera de enero".

Sin embargo, "este otoño ha comenzado a notarse un incremento progresivo desde mediados de noviembre, lo que hace prever un invierno con un volumen asistencial elevado. Las estimaciones, a partir de los primeros datos clínicos, apuntan a que la incidencia podría igualar e incluso superar las cifras del último periodo epidémico, si bien la intensidad final dependerá del comportamiento del virus y del grado de vacunación poblacional".

¿Por qué la gripe se ha adelantado?

Este inicio temprano, según ha señalado el especialista de Quirónsalud, "podría estar relacionado con distintos elementos que han modificado la dinámica habitual del virus. Por un lado, las variaciones climáticas de este otoño, con cambios bruscos de temperatura y descenso rápido del frío, que favorecen la transmisión. Además, la relajación progresiva del uso de mascarilla y otras medidas de prevención tras los años más estrictos de la pandemia ha generado una mayor exposición social a los virus respiratorios".

También influye, según ha añadido, "la circulación simultánea de otras infecciones respiratorias, que incrementan la susceptibilidad y facilitan el contagio. A ello se suma que parte de la población aún no está vacunada o lo ha hecho tarde en la temporada, reduciendo así la barrera inmunitaria comunitaria".

Diferencias entre gripe, covid-19 y resfriado común

El doctor Sánchez ha aclarado en este punto que, aunque comparten síntomas y vías de transmisión, gripe, covid-19 y resfriado común presentan características que ayudan a diferenciarlos. "La gripe suele manifestarse con un inicio brusco, fiebre elevada, dolor muscular intenso y cansancio marcado desde las primeras horas", según ha precisado.

En cambio, el covid-19 "tiende a desarrollarse de forma más progresiva y puede acompañarse de signos menos frecuentes en la gripe, como pérdida de olfato o gusto, dificultad respiratoria progresiva y tos más persistente", mientras que "el resfriado común suele ser más leve, se presenta con congestión nasal, estornudos, algo de malestar y, en la mayoría de los casos, sin fiebre alta ni dolores musculares intensos".

Para el jefe de Urgencias del Hospital Quirónsalud Córdoba, "reconocer estos matices ayuda a solicitar atención médica de forma adecuada y a extremar las medidas de prevención cuando exista duda diagnóstica. Aunque muchas veces pueden confundirse estas patologías, la gripe suele presentar un empeoramiento más rápido y un cuadro clínico más agresivo".

Alertas para los más vulnerables: niños y mayores de 65 años

El doctor Sánchez ha insistido en que "identificar la gripe con rapidez es clave para un abordaje adecuado. La mayoría de los pacientes evoluciona favorablemente con control de la fiebre, hidratación y reposo en domicilio".

Sin embargo, "es esencial solicitar atención urgente cuando se presenten dificultades respiratorias, alteración del estado general, desorientación, fiebre que no remite tras 72 horas, vómitos persistentes o empeoramiento de enfermedades crónicas previas. También se aconseja acudir ante síntomas graves en niños pequeños, embarazadas y mayores de 65 años".

El doctor Sánchez ha argumentado que, con la Navidad tan cercana, el contacto social aumenta de manera significativa, pues reuniones familiares, comidas de empresa, viajes y eventos festivos facilitan la transmisión de los virus respiratorios y, por eso, según ha subrayado, "estas semanas previas resultan determinantes para evitar un aumento aún mayor de casos".

En consecuencia, "favorecer espacios ventilados, utilizar mascarilla ante síntomas y mantener la vacunación actualizada puede marcar la diferencia en un periodo en el que la interacción entre personas es más intensa y prolongada que en otras épocas del año".

La gripe, según ha añadido el especialista de Quirónsalud, "puede tener consecuencias especialmente severas en personas con enfermedades pulmonares o cardíacas, diabéticos, inmunodeprimidos y población de edad avanzada". Para estos grupos, la prevención adquiere un papel decisivo, ya que "son los más expuestos a complicaciones, por lo que debemos protegerlos con especial rigor".

La inmunización estacional con la vacunación "continúa siendo la herramienta más eficaz para evitar contagios y reducir cuadros graves, teniendo mayor efectividad si se administra antes de la expansión del virus". Además, "el uso de mascarilla se considera un gesto responsable y sencillo para disminuir la transmisión. Se recomienda llevarla en caso de presentar síntomas respiratorios y al acudir a centros sanitarios, especialmente Urgencias o consultas médicas".

El doctor Sánchez, por ello, ha llamado a "la responsabilidad individual y colectiva para afrontar esta temporada gripal con prudencia y prevención. La detección precoz, la vacunación y el uso adecuado de mascarilla serán determinantes para contener la expansión del virus y proteger a las personas más frágiles de nuestro entorno".