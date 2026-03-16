"Me preocupa lo del rincón": la frase que acabó por delatar a los hermanos de Hornachos

Daniel Montero 16 MAR 2026 - 15:20h.

Los hermanos no sabían que tenían 'micros' en casa y uno de ellos dijo: "Me preocupa lo del rincón"

Fue entonces cuando la UCO supo que el cuerpo de Francisca Cadenas podía estar en la casa y se produjo el registro.

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Este fin de semana el juez ha enviado a prisión a los dos hermanos acusados de matar a Francisca Cadenas, la mujer desaparecida hace nueve años en Hornachos, Badajoz. El juez les imputa también un presunto delito de agresión sexual que les acerca a la prisión permanente revisable.

El sábado se levantó el secreto de sumario y ya tenemos las claves de la investigación de la UCO en el caso de Francisca Cadenas. La Guardia Civil grabó conversaciones donde el principal acusado, Julián, hermano menor, se recreaba de cómo había sido esa presunta agresión sexual antes de acabar con la vida de Francisca. El caso parecía parado pero la Guardia Civil ha estado desde octubre de 2024 siguiendo y escuchando a los ahora detenidos. Tenían micrófonos en casa y en el coche.

Usaron también la presión ambiental, pusieron por ejemplo octavillas con la imagen de la desaparecida, les grabaron también cuando el ayuntamiento decidió poner una placa con el nombre de la mujer en la calle. También les grabaron en el coche para escuchar sus reacciones.

Pero la clave fue hace más o menos 15 días. Cuando estaban haciendo una reconstrucción y ellos decidieron deshacerse de un teléfono móvil. Ese fue el detonante de que fueran detenidos y llevados a prestar declaración. Luego, les soltaron. Fue cuando hablaron de que eran cabezas de turco, pero nada más lejos de la realidad.

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Los hermanos no sabían que también tenían micros en casa. Cuando les soltaron, ambos hablan de que no van a encontrar nada, pero uno de ellos dice que le preocupa “lo del rincón”. Es ahí cuando la Guardia Civil sospecha que el cuerpo sigue en la casa y piden la orden de registro que acaba con la localización del cuerpo.