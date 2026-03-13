Las claves del trabajo de la UCO en el caso de Francisca Cadenas

Daniel Montero 13 MAR 2026 - 22:49h.

Algo sucedió el día de la declaración de los hermanos que desencandenó los acontecimientos.

Nueve años con el caso abierto y la UCO lo ha resuelto prácticamente en dos semanas.

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Uno de los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas, en Hornachos, Badajoz, se ha declarado culpable, se ha atribuido el crimen y ha exculpado a su hermano, también arrestado por este caso. Nueve años con el caso abierto y la UCO lo ha resuelto prácticamente en dos semanas.

Esta es la recta final de un trabajo de investigación que ha terminado con una confesión por homicidio. Hay que entender que no basta con estadística para entrar en la vivienda de una persona o que el juez te autorice a tomar decisiones que chocan con derechos fundamentales.

Cuando los agentes deciden volver allí hace 15 dias, van ya con los deberes hechos y con unas sospechas certeras de quienes son los culpables. ¿Qué hacen? Comenzar a hacer mediciones y operaciones en la puerta de su casa . Arrancan un proceso, por decirlo así, de aumentar la presión ambiental. Y hace apenas cinco días días deciden llevarlos para que presten declaración. Pero los dos quedan libres.

En esas declaraciones uno se niega a declarar y el segundo declara, pero luego se niega a seguir. Y algo sucede en ese día. Cometen un error que desconocemos porque está todo bajo secreto de sumario, hacen algún movimiento que es el que provoca que la UCO consiga una orden para registrar la vivienda y encontrar el cuerpo de Francisca Cadenas.

Después de la confesión, está previsto que este sábado los dos detenidos pasen a disposición judicial.

Estamos viviendo las horas claves de este caso. Primero a ver qué papel jugó el hermano. Complicado encubrimiento. Y luego qué pruebas se acreditan para ver si hablamos de un homicidio, un asesinato, o si hablamos de delitos que incluyen la prisión permanente revisable.