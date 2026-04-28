Antes de la agresión la menor se desmayó presa del pánico y la crispación que sentía

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Una abusona le da puñetazos, empujones, bofetadas e incluso la hace volar de un tirón de pelos a una niña a la salida del colegio por el simple hecho de haberle dado un besito al que fuera su novio. Una brutal agresión que se produce ante la mirada inmóvil de los que son sus amigos que se limitan a grabarlo todo y subirlo a redes sociales.

Paula, hermana de la víctima, en directo junto a José María Fernández, ha denunciado la brutal agresión sufrida por la pequeña de tan solo 13 años a manos de las que se suponía eran sus amigas. Sin poder volver a escuchar las terribles imágenes de la agresión y todavía muy afectada, ha explicado que todo sucedió por un chico.

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Le abofetea la cara y la niña se queda en shock, antes de que le de tiempo a reaccionar, la coge del pelo y la tira al suelo. Le da puñetazos, la tortea, le da patadas. El resto de los menores lo graban todo y se quedan inmóviles, una niña intenta intervenir, pero el resto la frenan. Una agresión terrible a manos de una niña de 16 años que se suponía que era miembro de su grupo de amigos.

Paula ha asegurado que su hermana está muy afectada: “Está destrozada, está muy triste, se siente humillada, después de la grabación está hundida… Una de las niñas va a su instituto…. La madrugada del lunes me meto al Instagram de mi hermana y veo una conversación en la que leo lo sucedido”. Ha explicado que en ese momento despertó a sus padres e intentó saber lo que había sucedido: “No sabía la gravedad del asunto ni que había un vídeo ni nada… Escribo a esa chica…”.

Según ha explicado, la brutal agresión se produjo este fin de semana: “Fue el domingo, quedaron, eran sus amigos… La empezaron a increpar y mi hermana se desmayó… La llevaron a una plaza, le quitaron las gafas y le dijeron que se tenía que arrodillar y pedir perdón, y luego ya comenzó la agresión…”.

Nacho Abad ha querido saber si la menor se había disculpado y Paula le explicado que sí lo hizo, pero: “Cuando se arrodilló para pedir perdón, los chicos la levantaron y le dijeron que no tenía que pedir perdón”. Unos chicos, que según ha explicado posteriormente Sonia Ferrer, horrorizada, se quedaron de brazos cruzados cuando la golpeaban con gran brutalidad.

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Con el agresor de tan solo 12 años en libertad, más de 300 vecinos del municipio de Sant Joan de Villatorrada (Barcelona) han salido a la calle para pedir que se haga justicia y que se tomen medidas para que algo así no se vuelva a producir. La brutal agresión y robo a un niño a manos de otros menores no es un hecho aislado en la localidad y la madre de otro menor agredido nos ha contado en directo la agresión que sufrió su hijo.