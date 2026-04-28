Julia, la mujer secuestrada asegura que actuó por miedo a que le hiciera algo a su hija: “Me decía: ‘A tu hija no la llevamos para un campo, la amarramos durante dos o tres días y ni te imaginas lo que podemos hacer”

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Todavía víctima del pánico y con lágrimas en los ojos, Julia, la mujer de Murcia que estuvo cinco días secuestrada en una autocaravana en mitad del campo sufriendo el maltrato psicológico, físico y sexual del que era su pareja, ha explicado en directo en ‘En boca de todos’ cómo fue su calvario y ha denunciado públicamente que su secuestrador está en libertad.

Cristina Barba se ha desplazado hasta el lugar en el que está escondida Julia, la mujer de Murcia que estuvo cinco días secuestrada y maltratada por el que fuera su pareja, y que consiguió escapar gracias a la ayuda de una operadora de una sucursal bancaria a la que pidió ayuda.

Golpeada, herida y secuestrada durante días por el que era su novio. Le ató con un cargador, le golpeo, la insultó. Patadas, puñetazos y hematomas por todo el cuerpo. Abusó de ella en todos los sentidos y para evitar que nadie viera los golpes la encerró en una caravana. “Estoy privada de mi libertad y solo tengo unos segundos”, fue la frase que le dijo a la operadora de una sucursal bancaria, quién llamó al 112 y le salvó la vida.

Julia ha explicado en ‘En boca de todos’ cuál era su relación con el secuestrador y cómo sucedió lo que es una auténtica película de terror. Asegura que no era su novio, pero que tenían una relación y que se fue con él a pasar unos días a la autocaravana: “Me llegaron unos mensajes, me pisa el móvil y me golpea… Todo el tiempo me tiene coaccionada y presionada… Me tenía vigilada, si yo me movía le llegaba un mensaje a su móvil… Tenía una cámara muy alta que cogía la calle… Yo salí por un milagro, cuando intenté escaparme, me agarró por detrás y me arrastró por toda la autocaravana. Solo me dejaba hablar con mis hijos para que supieran que yo estaba bien…”.

“Yo lo que quiero es que la gente sepa, no puedo creer que una persona que me secuestra me golpea, amenaza a mis hijos está libre y nosotros hemos tenido que cambiar de domicilio, mis hijos han tenido que dejar de ir al instituto… Me ofreció dinero para que acabara con el proceso, sus amigos están publicando cosas de que están en fiestas…”, ha denunciado Julia tras la puesta en libertad de su agresor.

Respecto a cómo era su relación con el maltratador ha asegurado que no era la primera vez que la agredía: “Empezamos a tener salidas a partir del 14 de febrero. No llevábamos ni un mes y medio, ya me había agredido anteriormente…”, pero que tenía miedo: “Me decía ‘A tu hija no la llevamos para un campo, la amarramos durante dos o tres días y ni te imaginas lo que podemos hacer’… Me amenazaba que me mataba a la niña, que le daba igual ir a la cárcel… Yo tengo todas las conversaciones y partes médicos”.

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“Todo lo que hice con él, fue coaccionada por el miedo para que no me hiciera algo peor”, ha asegurado denunciando públicamente que sufrió también agresiones sexuales. Respecto a cómo consiguió escapar, le ha explicado a Nacho Abad que: “Me fui ganando su confianza, pero no me atrevía a salir por miedo porque cada vez que pasaba por delante de una cámara le llegaba… Mis hijos entraron a comprar un juego y pincharon en un link que no debían y me avisaron del banco… Le pedí que me dejara el móvil para anular la cuenta, en ese momento llegó el hombre del agua y aproveché para pedir ayuda…”.

Julia manda un mensaje a la operadora de la sucursal bancaria que le ha salvado la vida

“Mi familia y yo estamos muy agradecidos con ella por haberme salvado la vida. Fue gracias a esa llamada que yo pude salir de allí… Fue inmediato, la policía llegó, pero él no me dejaba salir… Cuando se sintió rodeado, me dijo que tenía que salir por la ventana del baño, me dio mi móvil y mis documentos… La idea era que yo escapara y no le denunciara, pero cuando torcí el limonero pedí ayuda…”, ha sido el mensaje de agradecimiento que Julia ha lanzado a la trabajadora de la sucursal bancaria que le ayudó y le salvó la vida.

Además, ha explicado que ha recibido unos audios del maltratador en el que le ofrece hasta 2.000€ para que retire la denuncia. Al estar en un proceso judicial no ha querido dar el nombre de su agresor, pero ha asegurado que no es la primera vez que hace algo así. Ya había estado en prisión por violencia de género y otros delitos.

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