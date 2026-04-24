Susana Díaz estuvo presente durante el presunto intento de pucherazo

Disfruta de todos los programas de 'En boca de todos' en Mediaset Infinity

Compartir







Después de salir a la luz las polémicas imágenes de las primarias del 2016 del PSOE en las que se puede observar un supuesto intento de pucherazo de Pedro Sánchez, Susana Díaz, que estuvo presente ese día, ha entrado en directo en 'En boca de todos' para opinar sobre lo ocurrido.

Susana Díaz intentó parar la votación para que no se amañase y explica cómo se siente: ''Yo es que no quiero ni pensar en aquello. De verdad que no. Tú sabes lo que yo he pasado estos años y tú sabes el precio que he pagado, no solo yo, sino mucha gente por tener una posición política. Entonces revivir aquello ya sirve de muy poco, sirve de volver a hacerle daño a mucha gente y yo no quiero entrar en eso''.

''Yo solo te puedo decir que yo volvería a hacer lo mismo que hice, a mantener la misma posición política porque era la España en la que creo, el PSOE que quiero y además desde la coherencia que tenía entonces y que sigo teniendo ahora, pero esa coherencia también me lleva a no participar de esto, que sé que van a sufrir otra vez mis compañeros, va a sufrir mi familia, mis amigos y yo misma. Es que todo esto, de verdad, yo he tardado mucho en recuperarme'', confiesa la política.

Susana continúa defendiendo su postura: ''Yo sé cómo me tengo que comportar, que es como me enseñaron mis padres y que nunca bajes la cabeza. Y eso es lo que he hecho siempre y lo que seguirá siendo, y cada uno tendrá que responder la vida por su conducta. Porque yo fui protagonista de ese día y como fui protagonista, yo tengo el dolor dentro''.

''Y mira que yo me consideraba muy lista, pero me he dado cuenta con los años que quizá no era tan lista y cometí errores y tenía que haber sido quizá a lo mejor más transparente a los medios de comunicación. Tenía que haber explicado mejor las cosas. Yo cometí muchos errores en aquello'', añade.