Álvaro, director de la ONG Aculco: “Entendemos que la primera vulnerabilidad de una persona es estar de manera regular en España”

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Tensión, aglomeraciones e incluso discusiones tras larguísimas horas en colas interminables para conseguir la documentación necesaria para entrar en el proceso de regularización. Es la realidad de miles de inmigrantes que intentan contrarreloj conseguir toda la documentación para optar a conseguir la nacionalidad española. Unas largas colas que parecen estar siendo agilizadas por ciertas ONG concertadas por el estado para agilizar el proceso y que según aseguran los propios inmigrantes les sellan el certificado de vulnerabilidad con gran agilidad y sin necesidad de presentar nada más que el pasaporte.

Ante el testimonio de personas inmigrantes sobre la facilidad para conseguir su certificado de vulnerabilidad en las organizaciones autorizadas por el estado, José María Fernández, reportero de ‘En boca de todos’, ha mostrado los detalles de dichos certificados y ha hablado en directo con Álvaro, director de la ONG Aculco, quién ha confirmado la información.

El directo de Aculco ha explicado que ellos no están regalando ningún certificado de vulnerabilidad a ningún inmigrante: “No, para nada, no se está regalando nada… Los trabajadores sociales y los psicólogos estamos entrevistando a cada persona, lo que hacemos es recoger en este formato las posibles causas de vulnerabilidad… Las ONG de apoyo lo que hacemos es recoger algún elemento que denote que la persona es vulnerable y lo que entendemos es que esto es un certificado anexo al expediente de regularización… No nos están pidiendo que comprobemos, este documento es un anexo… “.

Nacho Abad no ha entendido que no se solicite que los inmigrantes acrediten los datos que ofrecen de alguna manera y solo les sirva con su palabra y su pasaporte en vigor. Una reflexión ante la que el director ha explicado que es lo que les han pedido desde el estado: “Entendemos que la primera vulnerabilidad de una persona es estar de manera regular en España, pero no significa que no este certificado aceda a servicios de vulnerabilidad de los servicios sociales”.

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