La exportavoz del PSOE estuvo presente ese mismo día y lo cuenta todo

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Han salido a la luz unas polémicas imágenes que están dando muchísimo de lo que hablar. Se trata de algo que ocurrió durante las primarias del 2016 del PSOE en las que se puede observar un supuesto intento de pucherazo de Pedro Sánchez a través de una ''urna clandestina''.

Al parecer, durante el Comité Federal del PSOE del 1 de octubre de 2016, el actual presidente del Gobierno quiso llevar a cabo una votación que no retratara a los 253 miembros del Comité Federal ¿Cómo? En el vídeo se puede observar a un trabajador de Ferraz, escondiendo la polémica urna en la parte trasera, y justo después, otro trabajador de Ferraz llevando una serie de papeles que podrían ser de votación.

Tras salir a la luz las imágenes de la polémica, 'En boca de todos' ha conectado en directo con Soraya Rodríguez, exportavoz del PSOE en el Congreso, que explica detalladamente todo lo que ocurrió ese día porque ella estaba presente.

''El objetivo de la de la ejecutiva era que se votara. Bueno, primero yo creo que el objetivo era no votar porque cuando entramos a ese Comité Federal, Pedro Sánchez sabía que no tenía la mayoría del Comité Federal. Éramos 132 votos a favor de que la ejecutiva fuese una ejecutiva dimitida y había que convocar una gestora y convocar un congreso'', comienza contando Soraya.

Y revela lo que intentó hacer el presidente: ''Entonces, un poco la dinámica de Pedro Sánchez siempre ha sido la misma. Si no tengo mayoría en el Comité, pues reviento el Comité, que eso fue lo que se dedicó a hacer desde el principio. Pero lo que nunca imaginé, bajo ningún concepto es que iban a colocar una urna escondida detrás de esa mampara sin nadie que controlara las papeletas. Es un pucherazo''.

''La urna yo creo que no llevaba nada, el problema era lo que se iba a meter. Lo que tú no puedes hacer es colocar una urna justo detrás de la mampara, y la pared que se ve, es un como un pasillito muy estrecho. Para que haya una urna secreta se tiene que hacer en la mesa de cara a todo el mundo, con unos interventores que sean elegidos, que vayan haciendo un llamamiento público'', añade.

Soraya explica cómo le sentó lo ocurrido: ''Lo que ellos pretendían era entrar ahí donde no había nada más que la urna y votar sin que nadie tuviera control del censo y control de si metías una, dos, tres o cuatro papeletas. Mi sensación era que, o sea, yo me afilié al PSOE a los 18 años, nunca en la vida hubiera imaginado que en el Comité Federal, órgano máximo entre Congreso y Congreso, se quisiera hacer un pucherazo a la vista de todo el mundo''.

Afirma que ese fue el modus operandi de Sánchez: ''De hecho lo hizo, porque metió la urna y dijo que los compañeros que quisieran votar, que fueran, el primero que se colocó en la urna fue él, por lo tanto, él fue a votar. Y a continuación fueron unos cuantos. Yo creo que votaron como 15 o así porque ya el comité explotó. Unos lloramos, otros dijeron que eso era un pucherazo''.