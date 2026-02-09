Nacho Abad se dirige a Pedro Sánchez tras el batacazo del PSOE en Aragón: "Su tiempo se ha terminado"

Nacho Abad le manda un mensaje a Pedro Sánchez tras las elecciones de Aragón

Nacho Abad ha querido arrancar el programa mandándole un mensaje a Pedro Sánchez tras el resultado de las elecciones de Aragón, donde el Partido Socialista ha conseguido uno de sus peores resultados.

Nacho Abad se ha dirigido directamente al presidente del Gobierno: "Señor Sánchez, su tiempo se ha terminado. Ya pasó, se acabó. Puede usted seguir en el poder y dejar que sus compañeros socialistas se arrastren y se despeñen elección tras elección, puede usted sacrificar a los suyos y al PSOE mientras prolonga sin sentido su estancia en la Moncloa, o puede usted dejarlo ya. Si dimite, quizás aparezca alguien en la izquierda que ilusione con una alternativa que no provoque tanto odio como usted. Pero, de momento, usted ha secuestrado al PSOE, y si usted no se da cuenta, se lo digo yo".

Enumera las cosas que, según él, ha hecho Sánchez y que han provocado el rechazo de la gente: "Usted provoca tanto rechazo que ha convertido un país que es tradicionalmente de centroizquierda en un país de derechas. Es más, su muro, el que usted ha levantado frente al PP, solo alimenta a Vox. Todo indica que es su responsabilidad, y solo suya, que el partido de Abascal haya duplicado sus escaños en Aragón. Usted es quien arruina a los autónomos, nos fríe a impuestos, en vez de invertir en infraestructuras, las abandona. Para los que sí hay dinero es para los trincones, para las prostitutas, para la cooperación internacional..."

Nacho Abad: "Si usted está a la espera de un milagro que le permita volver a gobernar, desista, no se engañe"

"Usted es quien, porque le sale de las narices, sin pasar por el Parlamento y sin discutirlo, regulariza de forma masiva a inmigrantes, incluidos delincuentes. Usted es el que permite y protege a los okupas frente a españoles de bien que han luchado toda su puñetera vida para construir su patrimonio. Usted es el que no se entera de que en el Ministerio de Transportes la corrupción se extendía como la peste", añadía Nacho Abad.

Explica el pensamiento de parte de la sociedad frente al PSOE: "Es que la gente está harta y dice basta ya. Si usted está a la espera de un milagro que le permita volver a gobernar, desista, no se engañe. Cuanto más tiempo pase y permanezca en el poder, más grande será la caída que se va a dar usted. Puede llevar al PSOE a la irrelevancia, como en Francia".

Sobre las palabras de Sánchez respecto a Feijóo, comenta: "Nos pasamos la vida educando a nuestros hijos para que no se rían de los demás, y tenemos a un presidente del Gobierno sin educación, sin sentido de Estado, un hombre que se prefiere a sí mismo antes que a su propio país. Uno debe aprender a irse, y por si no se ha enterado, yo se lo voy a repetir: señor Sánchez, su tiempo se acabó".