Javier Ortega Smith, tras su cese: “No existe la democracia interna en Vox”

Javier Ortega Smith carga contra el Ayuntamiento de Martínez-Almeida tras rechazar investigar el empadronamiento ilegal: "Miran hacia otro lado"

La crisis interna en Vox ha dejado de ser un rumor para convertirse en un conflicto abierto y sin retorno. Javier Ortega Smith, uno de los fundadores del partido y durante más de seis años su secretario general y número dos, fue cesado de varios de sus puestos.

'En boca de todos' habla en directo con Javier Ortega Smith, diputado de Vox, quien habla sobre la democracia interna de Vox: “Podríamos decir que, como decía uno de los fundadores de Vox, es bastante mejorable. La democracia interna es algo que brilla por su ausencia en la mayoría de los partidos políticos, por no decir en todos”.

Además, habla de su situación actual en el partido: “Me cesaron de secretario general, me cesaron de portavoz adjunto, me trasladaron de mi escaño a uno de más arriba en el Congreso. Yo lo que he hecho siempre es defender este proyecto político”.

Sobre los motivos para sus ceses: “No lo sé, las razones que se me dan son sorprendentes: por acudir a apoyar a compañeros de un ayuntamiento en Cantabria o acudir a una manifestación en Colón contra Pedro Sánchez y hacer declaraciones contra él”.

Sobre los comentarios sobre Abascal desde Vox en Aragón: “No tengo miedo a Santiago Abascal, no tengo miedo a nadie. Yo no hablo de miedo, yo de lo que hablo es de que prevalezca la verdad. Yo hablo de lo que yo estoy sufriendo, que es algo que ya he denunciado en el comité ejecutivo nacional, diciéndoles que esa votación mayoritaria fue una arbitrariedad absoluta por hacer lo que vengo haciendo desde que se fundó este partido”.

Por último, explica cuándo fue su última conversación con Abascal: “Hace ya tiempo, la verdad. No suele decirte las cosas directamente, siempre suele mandar a otro, que son los emisarios, que te dicen que estás cesado o apartado”.