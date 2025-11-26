Miguel Salazar Madrid, 26 NOV 2025 - 00:01h.

El portavoz de Vox en Madrid afea el rechazo de la Asamblea madrileña de las medidas contra el empadronamiento ilegal

Javier Ortega Smith ha compartido su indignación por el empadronamiento ilegal en 'Código 10'. El portavoz de Vox en Madrid afea que el Ayuntamiento dirigido por José Luis Martínez-Almedia no haya aceptado su petición de investigar cuántas personas se acogen a este fenómeno. Pero sí incide en que desde su propia formación han descubierto que hay en una misma vivienda en la capital "unas 25 o 30 personas empadronadas", cuando es "lógico" que en una casa habitan menos individuos.

De esta casuística partió la iniciativa que ha llevado Vox al pleno del consistorio madrileño, que no ha terminado fraguando por el rechazo del PSOE, de Más Madrid y también del Partido Popular. "El dato lo sabe el Ayuntamiento, y no nos lo ha querido facilitar", lamenta Ortega Smith.

Las tres medidas que propone Vox para acabar con el empadronamiento ilegal

El objetivo que tenían era la creación de una unidad especial de la policía municipal que investigue "el empadronamiento fraudulento". Ortega Smith considera esencial esta medida, ya que denuncia que muchas personas que se empadronan de forma ilegal tienen "aceso a ayudas sociales", "a vivienda pública" o a "guarderías", entre otras cosas.

Además de esa medida, desde la formación de Vox en la capital han propuesto una colaboración con Agencia Tributaria para ver si los "contratos de arrendamiento" están o no registrados, aunque su portavoz reconoce que "no" lo hacen en realidad.

Ortega Smith cree además que el fraude del empadronamiento, que hemos investigado desde el programa de actualidad de Cuatro, podría recudirse con un "acuerdo con la Policía Nacional" para investigar "la falsificación de contratos".