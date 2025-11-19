Miguel Salazar Madrid, 19 NOV 2025 - 02:29h.

El tío de la expareja de José Manuel contrató a dos sicarios para acabar con su vida por 45.000 euros

El verdadero (y cruel) móvil del asesino del crimen del rol: Javier Rosado escribió en un diario su plan premeditado

Compartir







El calvario de José Manuel, el agricultor de Villanueva de Alcardete (Toledo) víctima de asesinatos por encargo, continúa con nuevas informaciones sobre los últimos pasos de su expareja. Después de que Pilar, la madre de su hijo, le haya denunciado hasta en 5 ocasiones por presuntos maltratos y abusos -todas las denuncias han sido archivadas por falta de pruebas-, ahora salen a la luz los contactos que tuvo con un chamán para deshacerse de él.

Los hemos podido escuchar en exclusiva en 'Código 10', donde se ven claramente las intenciones de Pilar. "Te pido que este hombre se aleje de la vida de nosotros", podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

Santos, el tío de su expareja, contrató en 2019 a dos sicarios por 45.000 euros para acabar con la vida de José Manuel tras el divorcio. Este se enteró gracias de a una de las novias de los dos sicarios, que le hizo saber los planes en una llamada telefónica.

Las intenciones de Pilar con su hijo en los ritos satánicos

La fiscalía pide para Santos una condena de 10 años de prisión por sus intentos de asesinato. Pero Pilar también está siendo investigada por denuncias falsas contra José Manuel, quien no ha podido emocionarse al hablar de su hijo.

"Ataca a mi hijo. Lo ha manipulado haciéndole ver que soy malo, que 'tu padre me pega'", lamenta. En esos rituales satánicos, Pilar conversa con un brujo para que "venda el alma" de su hijo y así sus peticiones consigan fructiferar.

"Que mi hijo se aleje por completo de él, que le coja rabia, odio, fastidio y que desee que su padre se muera", se puede escuchar en la conversación con el brujo. "Si ella ha contratado es porque ella sí cree en esas cosas", opina José Manuel.