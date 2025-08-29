José Cepeda, diputado socialista en el Parlamento Europeo, responde en cómo es posible que se permita la celebración de esta jornada

El próximo 4 de septiembre, el Congreso de los Diputados prevé acoger una jornada propuesta por Vox denominada "Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina" después de que el Partido Socialista y el Partido Popular votasen a favor, autorizando de esta manera su celebración.

Después de que el portavoz de Los Comunes Gerardo Pisarello diese su opinión al respecto en 'Todo es mentira' y preguntase al aire cómo es posible que el PSOE considere buena idea autorizar esta jornada pues de esta manera manera se está dando visibilidad a estos discursos que "vulneran abiertamente los derechos humanos", Pablo González Batiste cede la respuesta al diputado socialista en el Parlamento Europeo José Cepeda, quien se encuentra presente en plató.

¿Por qué se ha autorizado su celebración?

La respuesta a la pregunta para José Cepeda es la siguiente: "El Partido Socialista, por encima del debate político e ideológico, cree en las instituciones y cree en la Constitución".

Además, "lamentablemente", dentro del Congreso de Diputados hay un grupo parlamentario que tiene una serie de parlamentarios que representan a Vox "que es la casa de la soberanía popular. Por lo que, "cuando un grupo parlamentario solicita la institución para hacer un acto donde no contravengan las normas, ni la Ley, ni la Constitución, tiene derecho a hacerlo aunque no nos guste".

Por otra parte, al no ser conocedores del "tenor de las declaraciones", "no podemos prejuzgar cómo se va a desarrollar ese acto", señala. Lo sabe de primera mano pues en el Parlamento Europeo vivieron una situación similar hace poco cuando Patriots, representantes de la ultraderecha, solicitaron una sala para hacer un acto para explicar qué era el Valle de los Caídos. "Cuando de repente empezaron a utilizar la cruz como un alegato fascista y reivindicativo de la voz de Franco, pues rápidamente las instituciones se pusieron en marcha y se paralizó", informa.

No es que no se pudiera sospechar que esta iba a ser la intención, si no que "a priori los representantes de las mesas de los parlamentos no pueden prejuzgar un acto de estas características hasta que no se desarrolla".