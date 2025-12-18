Lara Guerra 18 DIC 2025 - 16:54h.

Sergio Parra, periodista y colaborador de 'Todo es mentira' revela detalles sobre la oficina de

Sergio Parra, periodista y colaborador de 'Todo es mentira' desvela información exclusiva sobre su pueblo, Fuente Cantos; el lugar en el que ha habido 124 votos robados. Los ladrones se llevaron la caja fuerte de la oficina de Correos donde se encontraban depositados los votos. Guardiola ha denunciado estos hechos: "Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos".

María Guardiola, la candidata popular en los comicios autonómicos ha sido incapaz de reaccionar ante las informaciones sobre lo ocurrido, sembrando así la duda en la posibilidad de un posible pucherazo en las elecciones del próximo domingo.

El periodista detalla todos los detalles sobre la oficina: "El pueblo está en una zona muy céntrica y recogen los votos de otras dos localidades que debido ala despoblación son oficinas centrales. Es allí donde se gestionan este tipo de cosas y es verdad que esta oficina está muy céntrica y seguro que los vecinos se han percatado de que había ocurrido. Es de fácil acceso por su cercanía a la autovía".

Además, Sergio Parra desvela que "tenemos lo que ha ocurrido con esos afectados. Correos ha contactado con ellos: "Me han llamado de la oficina de Correos, un responsable. Y me han dicho que mi voto había sido robado. Me han dicho que habían pedido un duplicado del voto al Censo Electoral para que se pueda emitir entre hoy y mañana. Que me intentarían localizar en persona para que me diesen el voto en persona".