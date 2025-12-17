Plan Veo: lo que debes saber

Lidia Camón 17 DIC 2025 - 15:33h.

Desde hoy se ponen en marcha las ayudas del gobierno a la compra de gafas y lentillas, el llamado Plan Veo

Es una ayuda de 100 euros a menores de 16 años y cubrirá el coste de productos ópticos esenciales

Desde hoy se ponen en marcha las ayudas del gobierno a la compra de gafas y lentillas, el llamado Plan Veo. Es una ayuda de 100 euros a menores de 16 años y cubrirá el coste de productos ópticos esenciales, como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante o lentes de contacto (lentillas) y soluciones de mantenimiento durante un año.

Para acceder al Plan Veo es necesaria una prescripción del sistema de ayuda visual, pero la autoridad para emitir dicha receta varía según la edad y de si se trata de un primer o segundo acceso a la ayuda.

Para quienes sea su primer acceso o tengan 5 años o menos, se requerirá la receta de un profesional de oftalmología o de óptica-optometría de un servicio de oftalmología del Sistema Nacional de Salud o del sistema privado.

Para quienes tengan 6 años o más, la receta también puede ser emitida por un profesional de óptica-optometría de un establecimiento sanitario de óptica participante en el Plan Veo.

Por último, para aquellos que accedan al plan por segunda vez será suficiente con una revisión realizada por cualquiera de estos profesionales, siempre que hayan transcurrido 365 días desde la adquisición anterior.

Entre el 10 y el 30% de los niños en edad escolar, con problemas de vista

Sanidad ha recodado que los defectos de refracción (como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo) afectan a entre el 10 % y el 30 % de la población en edad escolar en España, con prevalencias en aumento, especialmente en contextos de uso intensivo de pantallas y vida en interiores.

"En ausencia de corrección adecuada, estos problemas no solo afectan al bienestar físico de los menores, sino también a su rendimiento académico, su desarrollo psicosocial y su calidad de vida", ha subrayado el ministerio en un comunicado, donde ha tildado la medida de "excepcional" y ha recordad que ésta "responde a una necesidad de salud pública" y a la voluntad de reducir barreras económicas.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que este proyecto es uno de los "más ambiciosos" del Gobierno, el cual calcula que ayudará a más de medio millón de niños y niñas. "Por primera vez se incluye la salud visual dentro de la cartera de servicio del Sistema Nacional de Salud", ha celebrado García.

Actualmente unas gafas estándar para un niño con lentes graduadas pueden costar entre 100 y 200 euros. Las lentillas son mas caras: entre 200 y 300 euros al año.