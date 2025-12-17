El macrodesalojo deja a 400 personas en la calle sin ninguna alternativa habitacional y con trabajos precarios

Los Mossos d´Esquadra desalojan a 400 personas del instituto B9 de Badalona, el mayor asentamiento de inmigrantes de toda Barcelona, en el mayor desalojo de la historia. Una actuación llevada a cabo por más de una decena de furgones policiales y que el sindicato de inquilinos denuncia por la falta de alternativas: “Dejan a familias con niños en la calle y en invierno”.

Los Mossos d´Esquadra han desalojado el conocido instituto okupa de Badalona, el mayor asentamiento de inmigrantes de toda Barcelona. Más de una decena de furgones de Mossos d´Esquadra y coches de policía han rodeado un edificio en el que han llegado a vivir más de 400 personas, un edificio okupado desde junio de 2023 y que ha vivido situaciones muy complicadas. Ha llegado el momento que los vecinos llevan años esperando, pero también se han encontrado manifestaciones en contra de un desalojo histórico, que deja a niños en la calle en pleno invierno.

En directo desde el barrio de Remei, Jordi Julià nos ha dado la última hora del macrodesalojo, en el que las 20 últimas personas que estaban dentro acababan de salir del instituto. Algunas estaban registrándose en una mesa que han habilitado en la calle para saber dónde las van a reubicar. Unas 400 personas se quedan en la calle sin ningún tipo de alternativa habitacional.

“Esta es mi casa, estoy en la calle con mi carro, sin ropa ni nada para taparme”, le ha mostrado Abdul, uno de los desalojados, a Jordi Juliá, en directo en ‘En boca de todos’. Un hombre que se ha quedado en la calle y que solo tiene su carro con un poco de comida y algunas pertenencias. Nacho Abad ha querido hablar con él y le ha contado que trabajaba en el mundo de la chatarra igual que muchas de las personas con las que compartía techo.

Portavoz del sindicato inquilinos: "Es gente que estaba trabajando y que sus condiciones de trabajo no les daban para vivir"

Mamadou Yero, portavoz del sindicato inquilinos, ha entrado también en directo en el programa para denunciar la situación de las personas desalojadas y “Las políticas de miseria dejando a 400 personas en la calle con más de 8.000 viviendas vacías, las viviendas se hacen para dar techo a las personas… Hacer negocio con algo que es vital no es posible”.

“Es gente que estaba trabajando y que sus condiciones de trabajo no les daban para vivir. Estamos ante una crisis de vivienda enorme… No podemos cuestionar que, si la gente no tiene dónde vivir, se quede en la calle esperando a que le den una solución”, ha asegurado Mamadou entrando en un debate sobre la ocupación con Nacho Abad y los colaboradores del programa.