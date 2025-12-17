Miguel Salazar Madrid, 17 DIC 2025 - 01:04h.

La madre de una de las presuntas víctimas se reunió con el líder de los socialsitas gallegos el 7 de octubre

Exclusiva | El testimonio de la madre de una de las presuntas víctimas de José Tomé: "Cuando mi hija se negó, la agarró del brazo 3 veces"

José Ramón Gómez Besteiro, el líder de los socialistas gallegos, tenía conocimiento desde hace 2 meses del presunto caso de acoso sexual por parte del ya expresidente de la Diputación de Lugo José Tomé. Según ha podido saber 'Código 10' en exclusiva, la madre de una de las supuestas víctimas se reunió con el máximo representante del PSOE en la autonomía el pasado 7 de octubre.

Las insistencias de la mujer ante la falta de respuesta de Besteiro

Lo hizo tras insistir hasta en dos ocasiones en la misma semana. El pasado 1 de octubre, la mujer le habló por WhatsApp a Besteiro. Tenía su número de teléfono porque se trata de una persona a la que conoce bastante bien, ya que forma parte del partido en Galicia. Sin embargo, no obtuvo respuesta.

"'Hola, necesito hablar contigo urgente. Por favor, llámame. Gracias'", le escribió. Ante la falta de contestación por Besteiro, la mujer insiste. "'Hola, no te olvides. Por favor, necesito hablar urgente mañana. Gracias'", le escribe nuevamente.

Las pruebas que muestran cómo Besteiro sabía del caso

Finalmente, Besteiro se pone en contacto con ella y quedan. Prueba de ello es un mensaje que la madre de la supuesta víctima -que está en tratamiento médico- le envía a Pilar García Porto, secretaria de organización de la formación en Lugo, el 13 de octubre, 6 días más tarde.

"'Quedó con él, que Tomé le llamó varias veces, para ir a la Diputación (…) Entonces le dijo que se presentara. Y dijo, perfecto. La última vez que la llamó iba todo perfecto (…) Entonces le dijo que si quería la plaza se tenía que acostar con él'", se escucha en el audio que ha conseguido en exclusiva el programa de Cuatro.

¿Inacción por parte de Besteiro aún teniendo constancia?

"'La semana pasada llamé a José Ramón, el martes pasado viene por aquí a hablar conmigo porque le dije que necesitaba urgentemente hablar con él. Estuvimos hablando y entonces me dijo que hablara contigo'", añade la misma.

En esa reunión, la madre de la presunta víctima se lo contó "tal cual" lo ha narrado durante la entrevista. "Me dijo que no podía hacer nada, que me decía que era lo que yo quería que hiciera", asegura. La mujer y trabajadora en el partido, ante tal respuesta, fue clara: "le dije que le correspondia a él, no a mí".

Recordemos que, si bien Gómez Besteiro aseguró también en un primer momento a 'Código 10' que no tenía constancia del caso, más tarde admitió en rueda de prensa que sí lo sabía desde octubre y que fue a través de una "tercera persona".