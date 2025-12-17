Miguel Salazar Madrid, 17 DIC 2025 - 00:00h.

La mujer ha decidido romper su silencio ante su "cansancio" por las últimas declaraciones de los líderes políticos

Tras asegurar Pedro Sánchez que han actuado con "contundencia" y "transparencia" ante los casos de presunto acoso sexual dentro del PSOE, la madre de una de las supuestas víctimas de José Tomé, el ya expresidente de la Diputación de Lugo y exintegrante del comité federal de la formación, ha decidido romper su silencio. Asegura que está "cansada" las declaraciones dadas por los líderes socialistas sobre el escándalo que continúa imparable.

Este testimonio revela en exclusiva a 'Código 10' cómo actuó Tomé con su hija. Ambos se vieron el pasado 11 de septiembre tras una llamada que le hizo el también exalcalde de Monforte de Lemos. La madre de la mujer conoce desde hace tiempo al socialista, y por lo tanto tenái conocimiento de que la hija estaba preparándose una oposición.

Tomé, a la presunta víctima, según la madre de esta: "'Si quieres trabajar en el Ayuntamiento de Monforte te tienes que acostar conmigo'"

Una y otro fueron "a tomar café", según explica la madre de la presunta víctima. "Le dijo que no hacía falta estudiar porque entraba en la oposición si a él le salía de los huevos", dice sin rodeos.

Pero hay más. Existieron, siempre citando la misma fuente, intentos de chantaje por parte de José Tomé, que presentó su dimisión de todos sus cargos después de que este programa revelase que hasta 6 mujeres le habían denunciado en el canal interno del PSOE. "Después le dijo que tenía que tener algo a cambio. Le dijo que si estaba dispuesta a todo por una oposición", continúa.

Tras la negativa de su hija y ante el desentendimiento de ella, Tomé fue más claro en esta conversación. "Le dijo: 'si quieres trabajar en el Ayuntamiento de Monforte [de Lemos] te tienes que acostar conmigo'. Mi hija quedó noqueada", relata.

El mensaje de Tomé a la presunta víctima tras su negativa a la propuesta sexual

Luego, existió un momento lleno de incomodidad tal y como explica la madre de la mujer. "Él le cogió la mano para chocársela, para decirle que hacían un trato y que no se preocupara, que la llamaría para ir a comer", cuenta. Así que el exmilitante socialista le propuso que subiera "a su despacho".

"Cuando mi hija se negó, la agarró del brazo 3 veces y en una tercera ella le dio un codazo para que la soltara y al día siguiente le escribió un WhatsApp. Le dijo, con una autoridad tremenda: 'el jueves comemos a tal hora'", agrega. La presunta víctima le contestó y le trasladó que tenía "unos valores" y que "no trabaja en ninguna oposición por sexo".