Risto Mejide recibía un mensaje la mañana del pasado 1 de diciembre una invitación por parte del presidente del Gobierno a la copa de Navidad en Moncloa, invitación que decidió aceptar en pleno directo de 'Todo es mentira'. Y el día finalmente llegó.

En su programa, el presentador revela a los colaboradores y la audiencia todos los detalles: desde que abandonó el plató hasta que dejó la Moncloa una vez finalizado el evento. Eso incluye también cómo fue su encuentro con Pedro Sánchez.

El titular sobre el encuentro de Risto Mejide y Pedro Sánchez

Tras narrar los detalles de su entrada en la Moncloa con pelos y señales e, incluso, vídeos que grabó él mismo, Risto Mejide le pregunta a su equipo si ya están contentos con la información que les ha dado.

Ante su negativa, Pere Aznar deja caer: "Según fuentes fidedignas que me acabo de inventar, me ha llamado a mí Pedro Sánchez y me ha dicho que habló contigo". "Es cierto", asegura el presentador. Sin embargo, cuando los colaboradores le preguntan asombrados si habló con él, éste corrige: "No. Has dicho 'Habló él conmigo'".

No obstante, no fue para decirle que veía el programa todas las tardes. "Por eso lo quiero dejar para el final. Lo explicaremos después pero efectivamente Pedro Sánchez habló conmigo en esa recepción y, como habíamos anticipado, va a haber un antes y un después", confiesa.

"Fijaros cómo fue esa 'no conversación' que alguien de su equipo, da igual quién, después de que tuviera lugar me acompañó hasta el coche y me pidió disculpas por lo que me había dicho el Presidente. Esto es así como os lo estoy contando", adelanta.

La tajante frase del presidente del Gobierno a Risto Mejide en su encuentro

La espera concluye y el presentador del programa revela qué fue lo que le dijo Pedro Sánchez para que alguien de su equipo le pidiera perdón. Eso sí, no sin antes sin mostrar su enorme gratitud a la secretaria de Comunicación, Lydia del Canto: "Me trataron mejor de lo que me merezco".

"Nada de lo que me pudo pasar en ese acto merece que nadie me pida perdón por nada. Me han dicho cosas muy graves, no os preocupéis, y tengo el ego de titanio", puntualiza.

Y es que, lo que le dijo el presidente del Gobierno le llamó la atención "más por el cómo que por el qué". La cuestión es que durante la recepción se montaron varios corrillos dependiendo de dónde se encontrara Pedro Sánchez para poder hablar con él, sin embargo, Risto Mejide no se movió porque "no iba a buscar ningún titular".

Sin embargo, al final de la fiesta "vino al corrillo donde yo estaba" y, aunque un periodista "muy reputado" se puso en ese momento delante de Risto para poder hablar con Pedro Sánchez, lo cierto es que "Pedro Sánchez, apartando a ese periodista, tendió su mano para dármela".

"No me dedicó más que una frase que fue la siguiente: 'Que conste que yo no te he invitado, te ha invitado a ella', señalando a la secretaria de Estado de Comunicación", confiesa finalmente Risto Mejide. "La miré a ella, le miré a él y dije 'Ya'", añade.

Por eso la importancia del cómo que apuntaba el presentador pues "el tono jocoso que yo esperaba jamás llegó", asegura. "Me miró, le miré, me miró, le miré... Se dio media vuelta y se fue. Esa es exactamente la conversación", concluye.

Así fue la inesperada entrada de Risto a la Moncloa

Nada más arrancar el programa, Risto Mejide narra cómo el fue el hilarante trayecto desde que abandonó el plató el 15 de diciembre hasta que llegó al palacio de la Moncloa.

El presentador se montó en un coche de producción a las 17:20 horas pero, cuál fue su sorpresa cuando el conductor le dijo que tan solo tardarían 20 minutos en llegar. Risto Mejide no quería ser el primero en llegar, dado que la citación era a las 18:00 horas, así que tomaron una determinante decisión: "Nos aparcamos al lado de Mediaset a esperar que fuera más tarde. Además, paramos al lado de un semáforo y había coches que se paraban como diciendo '¿Ahí está Risto en medio de un semáforo?'. No tenía ningún sentido".

Sin embargo, lo más inesperado ocurrió cuando llegaron a la Moncloa. Como no es lo mismo contarlo que vivirlo, Risto Mejide da al programa el vídeo que grabó de aquel momento para que lo emita pues "el acceso fue una de las cosas más curiosas que no me esperaba", asegura.