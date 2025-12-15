Lara Guerra 15 DIC 2025 - 20:13h.

La Asociación Defensor del Paciente se pronuncia sobre lo sucedido en el Hospital de Torrejón

Carmen Flores, de la asociación defensora del paciente, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que El Diario.es publique que el hospital de Torrejón priorizaba las operaciones de los pacientes más rentables.

En primer lugar, Flores asegura que "el jugar con la salud de los pacientes significa que se está actuando contra auténticos miserables. Ellos contra la salud de las personas. Lo único que les preocupa es tener incentivos. Cada paciente vale un dinero y desde luego que, si desde la Consejería de Sanidad necesitan que un medio les mande las pruebas, de poco se están enterando y lo único que están haciendo es dando dinero".

Carmen Flores, de la Asociación Defensora del Paciente: "Lo que está pasando en este hospital ya sobrepasa toda la legalidad"

Por otro lado, Carmen explica que "se hablaba hace poco de responsabilidades, y la pregunta es cuáles tiene la comunidad de Madrid en que se haya estado actuando de esta manera. En algunos casos necesitamos pruebas para mandarlos a las Fiscalía, pero se está diciendo que se están pagando a los médicos de urgencias para que eligieran los casos más rentables".

Sobre estos pagos, Flores asegura que "no tienen constancia pero es un sindicato el que les ha mandado esta información. Los podemos creer, pero sin pruebas no vamos a hacer nada. Lo que está pasando en este hospital ya sobrepasa toda la legalidad en el tema de contrataciones privadas. Nosotros hemos pedido al gobierno que se debe derogar la ley 1597, que permite que las Comunidades Autónomas deriven a los centros privados lo que quieran".