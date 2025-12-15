First Dates 15 DIC 2025 - 23:09h.

Descubre al completo la cita de Pilar y Valeriano en 'First Dates'

Pilar tiene 71 años, es TCAE jubilada y llega desde Madrid para conocer el amor bajo los focos de 'First Dates'. Le encanta el deporte y se siente "joven". Lleva sin pareja 25 años y le fueron infiel, algo que la tuvo afectada durante mucho tiempo porque lo descubrió a través de unas fotografías.

Asegura a Carlos Sobera que le gustaría encontrar a alguien especial porque se siente sola. Quiere una persona respetuosa, cariñosa y amable; en el físico tiene claro que "a estas edades ya no me importa". Su cita es Valeriano, un empresario jubilado y maestro de judo que llega desde Salamanca para encontrar el amor. Confiesa que hace años hacia exhibiciones en las que había 500 personas. En el gimnasio tiene claro que podría haber tenido varias chicas, pero como tenía mujer no lo hizo.

Al pasar por la puerta la reacción de Pilar no ha sido del todo buena y es que ha soltado en alto: "No me gusta"; y al programa le comenta que "no me atrae". Sin embargo, el soltero se siente bastante feliz con la persona que le ha tocado: “Me gusta físicamente”. Tras esto, el teléfono de la soltera sorprende con una llamada y Carlos Sobera se acerca: "Tengo que intervenir".

Al escuchar esto, la soltera le explica que tiene una llamada porque es su cumpleaños. Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa para que descubran si están hechos el uno para el otro o si, pro el contrario, esto se queda en una bonita amistad. Por otro lado, Valeriano quiere descubrir si su cita ha viajado, ella explica que ha estado en Malta y Túnez, él le cuenta que le gusta viajar en pareja, no solo. Sin embargo, ella le cuenta que le gusta bailar con sus amigas, ir de discotecas...al programa le cuenta que ve a Valeriano muy paradillo.

Valeriano sorprende a First Dates con sus vivencias sexuales: "Con mi mujer lo hacía en el gym"

Tras esto, Pilar le pregunta cómo es en la cama, a lo que él le asegura que siempre es muy activo: "Siempre me han gustado las mujeres y hacer el amor. Con mi mujer lo hacíamos hasta en el gimnasio". Después, entre risas, la soltera confiesa al programa que no cree que sea como dice.

Otra de las conversaciones que han destacado es la política, en la que ella le comenta: "¿Tú eres del PP a que sí?" Pero en el momento de escuchar la respuesta, la camarera sorprende a la cumpleañera con una tarta, en el que Valeriano le ha cantado para que pueda apagar la vela. En este momento no ha dudado en darle dos besos a la soltera y Pilar comenta: "Se le ve un trozo de pan, me da pena. Necesito un revoltosillo".