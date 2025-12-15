Logo de cuatrocuatro
‘First Dates’ celebra las fiestas con dos especiales: uno Nochebuena y otro en Navidad

  • El programa emitirá un especial el 24, a las 21:15 horas, y un especial el 25, a las 22:45 horas

‘First Dates’ cumple 10 años acompañando a los espectadores y quiere celebrarlo por todo lo alto compartiendo dos noches muy especiales. El programa de Cuatro propone brindar, bailar y emocionarse juntos en unas entregas cargadas de sorpresas, reencuentros y nuevas oportunidades para el amor en pleno ambiente navideño.

El programa emitirá un especial Nochebuena el martes 24, a las 21:15 horas, y un especial Navidad el miércoles 25, a las 22:45 horas, con historias entrañables y citas inolvidables, en Cuatro.

