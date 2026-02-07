Siete de cada 10 cubanos no pueden permitirse desayunar, almorzar o cenar

Cuba agoniza entre apagones interminables y la escasez de combustible agravada tras el secuestro del líder chavista Nicolás Maduro. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoce que la isla vive un momento complejo y se muestra dispuesto a dialogar con Estados Unidos, pero sin presiones.

La situación desesperada está en la calle y en los informes. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dice que siete de cada 10 cubanos no pueden permitirse desayunar, almorzar o cenar.

Piden ayuda por primera vez al programa mundial de alimentos de la ONU

El Gobierno ha pedido por primera vez ayuda al programa mundial de alimentos de la ONU. Además, el año pasado Cuba sufrió cinco grandes apagones que afectaron a los 11 millones de habitantes de la isla. Algunas regiones estuvieron sin electricidad hasta 70 horas seguidas.

Este fin de semana se suman temperaturas bajo cero. El frío, el abandono médico y los termómetros dejan víctimas mortales. Tras la captura de Maduro, Trump advirtió que Cuba debía negociar, dijo, antes de que fuera demasiado tarde. Sin el petróleo de Venezuela controlado por Estados Unidos y con Rusia y China sin reaccionar, solo México. Ofrece ayuda, una pequeña ayuda.

“Trump siempre está dispuesto a participar en la diplomacia", afirman desde la Casa Blanca

Con el turismo en declive, sin divisas para pagar sus deudas y a punto de agotar sus escasas reservas de petróleo, el presidente de Cuba anuncia: Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos. Y la Casa Blanca lo confirma. “Trump siempre está dispuesto a participar en la diplomacia y creo que eso es algo que está sucediendo con el gobierno cubano”, explica Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

“Considerando que el Gobierno cubano está en sus últimas y su país está al borde del colapso, deberían ser prudentes en sus declaraciones dirigidas al presidente y a EE.UU.”, añade. Tras México, Trump dijo que Cuba sería la siguiente y desde entonces su artillería pesada no ha cesado en redes sociales. La isla acorralada se sentará a negociar.