¿Quién es la silueta naranja que iba a su celda? ¿Por qué nadie la revisó en tres horas? ¿Por qué en las grabaciones falta un minuto?

Las imágenes muestran la presencia de una figura vestida de naranja que contradice el supuesto aislamiento del depredador sexual.

Una semana después de la publicación de los últimos archivos de Jeffrey Epstein, un vídeo cuestiona la versión oficial sobre su muerte: el suicidio en su celda. Las imágenes muestran la presencia de una figura vestida de naranja que contradice el supuesto aislamiento del depredador sexual.

El depredador sexual Jeffrey Epstein fue hallado muerto en la celda neoyorquina en la que esperaba nuevo juicio en 2019. La autopsia determinó que se había ahorcado. Sobre las horas previas de su presunto suicidio, nuevos detalles e interrogantes aparecen en los últimos archivos difundidos que ponen en duda que las cosas sucedieran tal y como conocemos hoy.

En un vídeo -analizado por CBS- se aprecia una silueta naranja subiendo una escalera hacia el módulo cerrado en el que se encontraba Epstein Eran las once menos veinte de la noche. Según la versión oficial nadie había entrado en su celda esa noche. Y esto pese a que un informe del FBI habría planteado distintas teorías: que podía ser otro preso o un funcionario.

Otra incógnita conocida previamente. Antes de los doce de la noche, en la grabación de la cárcel -en la que aparece uno de los vigilantes- hay un minuto perdido, un salto. La fiscal general lo atribuyó hace meses a un sistema de grabación obsoleto.

Otro de los interrogantes es ¿por qué los guardias no realizaron las vigilancias previstas entre las tres y las cinco de la madrugada pese al riesgo de suicidio?. Eran las seis y media de la mañana cuando Epstein fue encontrado muerto por uno de los guardas que llevaba el desayuno.