Los efectos de la borrasca Leonardo

18 ríos en nivel rojo por desbordamiento, diez embalses al 100% de su capacidad y 145 carreteras cortadas.

El temporal deja a esta hora 4.000 desalojados en Andalucía y 1.000 en Extremadura y una desaparecida en Málaga.

El temporal deja a esta hora 4.000 desalojados en Andalucía y 1.000 en Extremadura. 18 ríos en nivel rojo por desbordamiento, 14 de ellos en Andalucía. 10 embalses al 100% de su capacidad que tienen que desembalsar de forma preventiva y 145 carreteras cortadas, dos de ellas de la red principal. En la red ferroviaria: la ciudad de Vigo aislada y los trenes convencionales de Andalucía suspendidos.

Grazalema, en Cádiz, sufre las mayores inundaciones. Los vecinos rompen las fachadas de sus casas para que salga en agua y se sale hasta por los enfuches. En Málaga se busca a una mujer desaparecida y son cientos de desalojados en Dúdar, Granada y Jerez de los Caballeros, en Badajoz.

En la sierra de Cádiz, en Grazalema se han registrado cerca de 600 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas. Es un registro histórico, que deja las peores inundaciones en 60 años. La lluvia no ha dado tregua, los vecinos atraviesan las calles para continuar achicando. El agua sale por las paredes y a borbotones del alcantarillado. Las calles siguen siendo ríos y el agua en cascada también cae por el mirador, informa Victoria Talero.

De hecho, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, pedía a los ciudadanos que extremen la precaución ante una situación nunca antes vista y ha pedido que hagan caso cuando les obliguen a desalojar porque su vida está en peligro.

En Málaga se busca a Carolina que cayó al río tras salvar a su perro

En Málaga, en Sayalonga, se busca a Carolina que cayó al río cuando intentaba rescatar a su perro. Lo logró, pero ella no ha aparecido. Su búsqueda es una tarea muy complicada en plena borrasca, informa Pepe Palacios.

Todo ocurrió en el río Turvilla, a su paso por el municipio malagueño de Sayalonga, el lugar donde Carolina, paseaba a su perro junto otra mujer, que fue quien dio la voz de alarma. Carolina, profesora de yoga en la localidad, no pudo salir, a pesar de su buena forma física, debido al gran caudal y la fuerza de la corriente.

Hoy más de 30 efectivos del grupo de rescate de Montaña y actividades subacuáticas de la guardia civil, bomberos, policía local y protección civil y voluntarios, helicóptero y drones continúan buscando a Carolina. Lo hacen siguiendo el cauce natural del río, plagado de barro y materiales, que desemboca en la playa de Algarrobo con el temor a que sea ella, Carolina, la primera víctima mortal de la borrasca Leonardo.

La situación es también complicada en la provincia de Granada. Allí ha reventado una central hidroeléctrica que no ha podido resistir la presión del agua. Otro de los puntos afectados en Granada es Dúdar, informa Ana Martín. La apertura de compuertas del pantano ha obligado a desalojar ya a 160 vecinos. Han pasado la noche en un hotel de la capital, informa Ana Martín. Todo después del desembalse de emergencia de la presa de Quéntar, al 100% de su capacidad. Ya con luz, la Guardia Civil controla desde el aire la violenta crecida del río Aguas Blancas, que apenas deja a la vista los tejados de las casas.

Y más desalojos durante la noche en San Martín del Tesorillo en Cádiz. Las inundaciones han obligado a la UME y la Guardia Civil a utilizar una lancha neumática para acceder a las viviendas inundadas. Han rescatado a cinco personas, dos de ellas menores, y a diez perros que se encontraban en situación de riesgo

Con el agua por las rodillas y sin dormir, los vecinos de Huétor Tájar llevan todo el día así sacando barro. Iris ha perdido su bar, toda su vida y no puede aguantar los lágrimas al ver hasta a los más pequeños ayudando. Pedro no puede moverse del segundo piso, atrapado. Con un metro de agua debajo de él.

En Cádiz también hay desalojos preventivos en Arcos de la Frontera. Todo, por culpa de esta presa que ya no puede más. Está al 100%, a punto de rebosar. Se han realizado alrededor de 200 desalojos preventivos por la crecida, además de realojar a residentes de una residencia de mayores.

Y en la provincia de Granada, el Río Monachil ya alcanza máximos históricos. El paso de a la altura de Huétor Vega permanece abierto, aunque se mantiene la recomendación de extremar la precaución en la zona y evitar acercarse al cauce.

Sevilla ha decidido cerrar de manera preventiva las compuertas del río Guadalquivir. Es la segunda vez en su historia que lo hace.

Toda Extremadura también está en alerta por lluvias y viento. Las pedanías de Jerez de los Caballeros, en , Badajoz, han sido evacuadas y los vecinos trasladados a un polideportivo.La presa cercana no daba más de sí. Son los efectos de la borrasca Leonardo.