Las primeras palabras del padre de Íñigo Errejón tras la retirada de la acusación por presunta agresión sexual.

El abogado de Elisa Mouliaá explica por qué retira su acusación por abuso sexual contra Íñigo Errejón: "Ha tenido un ataque de ansiedad recientemente"

La actriz Elisa Mouliaá anunció este miércoles, 4 de febrero, que retira su acusación contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual.

En un comunicado en redes sociales explicaba los motivos que le han llevado a tomar esta decisión: "He decidido retirar mi acusación particular en el procedimiento por abuso sexual contra Íñigo Errejón. No es una retractación, es un límite".

Además, ha explicado que ha estado sola durante todo el proceso: "He permanecido sola sosteniendo todo esto y no puedo seguir haciéndolo. No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así".

'En boca de todos' ha podido hablar en exclusiva con el padre de Íñigo Errejón, quien ha explicado cómo se encuentra la familia tras el anuncio de la retirada de la denuncia: "Estamos contentos con la noticia". Además, ha comentado cómo se encuentra su hijo: "Se encuentra bien".

Ayer, 'Todo es mentira' pudo hablar con Alfredo Arrién, abogado de Elisa Mouliaá, quien explicó cómo se encuentra su cliente y los motivos por los que retiró la denuncia: "Hay que enmarcar todo lo que ha ocurrido en el procedimiento en base a que ella ha tenido un ataque de ansiedad recientemente. Ha estado estos días con mucha ansiedad porque hay un señalamiento el 9 de febrero, el próximo lunes, de la Audiencia Provincial, que podría determinar un paso a seguir muy importante en el procedimiento".