El Espinar nombrará a Óscar Puente persona 'non grata': "Se ha portado muy mal con el municipio"

Un socavón provoca la ira de El Espinar, un municipio de Segovia, contra Óscar Puente, y el PP impulsa declararlo persona 'non grata'. Ninguna persona del pueblo tiene buenas palabras hacia el ministro. Hoy, en el pleno, se declarará al ministro persona non grata en el municipio.

"En boca de todos" ha podido hablar con el alcalde de El Espinar, quien explica el motivo por el que quieren tomar esta medida: “Este señor se ha portado muy mal y a mala fe con el municipio de El Espinar y con los vecinos”. “Lo que quería hacer era descabellado, que era meter todo el tráfico por las calles del municipio, y eso es a lo que nos negamos”.

Vecino de El Espinar: "Yo prefiero que no venga por aquí"

Además, una reportera del programa se ha desplazado hasta el municipio para hablar con los vecinos. Marcelino, un vecino, explica por qué no les gusta el ministro: “No creo que sea justo que nos hagan un cargo siendo una carretera nacional, lo lógico es que corriese el cargo por el Ministerio de Obras Públicas, porque esa carretera es una carretera nacional”.

Manolo, vecino del municipio, da su opinión sobre la medida: “Yo prefiero que no venga por aquí por lo que pueda pasar, abuchearle o algo más”. Marcelino también da su opinión: “Yo creo que, por los actos que está haciendo, se merece que se le diga que no es una persona 'non grata'”.