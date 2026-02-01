Las impresionantes imágenes de la tribu que vive como en la Edad de Piedra: "Son como seres prehistóricos"

Cuarto Milenio 01 FEB 2026 - 21:45h.

Carmen Porter muestra las imágenes del misterio más impactantes

Una semana más, Carmen Porter e Iker Jiménez se ponen al frente de ‘Arrancando la nave’ con esas historias del misterio que recorren el globo y que parecen como sacadas de una película.

Es el caso de una de las noticias que ha llamado la atención de los presentadores y que cuesta creer pese a las evidencias: el hallazgo de una tribu completamente alejada de la civilización que permanece anclada en el pasado viviendo como auténticos seres prehistóricos.

Y es que esta tribu, descubierta en la selva peruana en pleno año 2026, continúa viviendo como en la edad de piedra, ataviada con pequeños trozos de tela cubriendo su abdomen y sin tener conocimiento alguno de la existencia de la civilización actual.

Un vídeo nunca antes difundido ha revelado a un grupo indígena del Amazonas armado con arcos y lanzas y observando cautelosamente a los visitantes desde la orilla del río. La grabación, realizada con un teléfono móvil por un grupo de exploradores estadounidenses, muestra la realidad de las comunidades que han evitado el contacto con el mundo exterior.

Cabe destacar que estos pueblos indígenas no solo no tienen constancia de la existencia del resto del mundo, si no que no cuentan con inmunidad a las enfermedades comunes (puesto que nunca las han padecido), motivo por lo que el contacto podría ser mortal. El explorador que ha dado a conocer las imágenes ha decidido por ello no compartir la ubicación de la tribu, que permanece secreta, buscando proteger tanto la salud como la cultura del grupo.