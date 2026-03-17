Lara Guerra 17 MAR 2026 - 23:07h.

Fernando asusta a su cita al describir cómo es para él, el feminismo en la actualidad

Un soltero descoloca a Carlos Sobera con unos falsos implantes en el pecho y su cita lo compara con Montoya

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'First Dates' llega un día más con unas ganas infinitas de repartir mucho amor. Por la puerta llega María del Carmen, una dependienta jubilada que llega desde Rivas para encontrar a su persona especial. Se considera una mujer activa y social; de hecho asegura que ha participado en multitud de asociaciones entre ellas una que lucha contra el maltrato de mujeres. Le gustaría encontrar un amigo, acompañante con el que poder frenar la soledad.

'First Dates' abre sus puertas a Fernando, un soltero de 75 años, chapista jubilado que llega desde Navalcarnero, Madrid, con el fin de encontrar a su otra mitad en el mejor restaurante del amor. Le gusta ir al cine, al teatro e ir a bailar. Desde la barra del restaurante han comenzado las primeras impresiones, a Carmen no le ha convencido del todo y a él le parece que "no está mal".

Tras esto, Lidia les acerca hasta la mesa para que puedan descubrir si están hechos el uno para el otro, o si por el contrario, esto se queda en una bonita amistad. Ya cenando, la soltera saca el tema del feminismo para conocer la opinión del soltero. Él confiesa que lo ve bien, pero "se pasa un poquito".

El soltero se sincera sobre el feminismo: "Hay divorcios porque la mujer quiere libertades y el hombre no se las puede dar"

Esta frase ha dejado algo extrañada a la soltera, la cual le ha preguntado los motivos para defender su feminismo. Fernando explica que "la mujer exige mucho, ponéis muchas problemáticas. A mi me parece muy bien, pero hay cosas en las que se pasan. Da obligaciones al hombre. Hay divorcios porque la mujer se cansa, quiere libertades y el hombre no se las puede dar", asegura. Asimismo, el soltero le cuenta cómo es la vida de su hijo: "Prepara la comida, cuida de los hijos, plancha...hace todo y ella se toca el ****". Estas palabras han dejado completamente atónita a la soltera: "Es un machista puro y duro, y además prepotente y con un poder encima...repele".