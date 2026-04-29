El sector del fitness ha facturado en 2025 más de 3.200 millones, con más de 8 millones de usuarios.

El 93% de la Generación Z, algunos con 13, 14 o 15 años, llenan los gimnasios.

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Cada vez nos cuidamos más y eso se nota en los gimnasios. Además de la salud, la obsesión por el físico llena los gimnasios españoles. El sector del fitness ha facturado en 2025 más de 3.200 millones, con más de 8 millones de usuarios, el 16% de la población, según el primer informe anual del sector elaborado por la Fundación España Activa en colaboración con Deloitte. El estudio calcula que hay 5.806 centros privados que cuentan ya con más de 8 millones de usuarios, de los cuales 7 pagan cuota periódica, informa Tatiana Domínguez.

El 87% de los españoles realiza ejercicio de forma habitual. Dentro y fuera de los gimnasios. Mucho más que la media europea, que se sitúa en el 64%. Parte de esta locura es por la preocupación por el físico de los más jóvenes. El 93% de la Generación Z, algunos con 13, 14 o 15 años, llenan los gimnasios. La subida es de 16,6 puntos entre los jóvenes de 15 a 24 años.

Las cifras de la Encuesta de Hábitos Deportivos, que refleja también que prácticamente un tercio de los españoles mayores de 15 años, un 30,7% de la población, estaban abonados a un gimnasio entre 2024 y 2025. Es el porcentaje más elevado de toda la serie histórica de este siglo XXI, superando en diez puntos porcentuales el registro de 2022, que era del 20,6%. El grueso de los inscritos (21,8%) están apuntados a un gimnasio privado -que en una década han triplicado el número de clientes-. El 10,5% restante, en cambio, optaron por un gimnasio municipal .

¿Es bueno ir al gimnasio si eres menor de edad?

Hemos preguntado a los expertos si levantar pesas es bueno para su desarrollo. En los últimos años, los gimnasios viven una tendencia indiscutible. "Cada vez más jóvenes, muchas veces en grupo y con una actitud que ya se recoge en redes sociales. Día de tren superior, inferior, récord en press banca. La terminología se asienta en las nuevas generaciones. Y ante esto, la edad de entrada a las instalaciones, cada vez es más baja. Algo que no impide que se planteen dudas.

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Guillermo Rey, entrenador personal, reconoce que la edad límite en su gimnasio son los 13 años, destaca que más allá de polémicas, al hablar de salud, se habla de justo medio. Como señala José Manuel Moreno, pediatra de la Universidad de Navarra, reconoce que hay muchos padres que ya preguntan si es bueno que sus hijos vayan con esas edades al gimnasio. Estaba el mito de que no ibas a crecer.

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Para Álvaro, esa teoría es más mito que realidad. Ahora tiene 20 años, pero ya con 14 frecuentaba el gym. Y como tantas otras cosas, el justo medio es el quid de la cuestión. Saber qué hacer y cómo hacerlo es clave.

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Las razones de los que no hacen deporte

Los que no hacen deporte, la otra cara de la moneda, señala a la falta de tiempo (26,3%), la falta de interés (11,9%), la edad (11,7%) y las responsabilidades familiares (11,3%) como los motivos fundamentales. Un 5,2% considera los motivos económicos como la principal barrera, un 4,3% la incompatibilidad horaria con las instalaciones deportivas y otro 4,3% señala la falta de instalaciones cercanas.