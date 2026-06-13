El magistrado añadió una nueva imputación tras conocer la tasación preliminar que otorga un valor de 1,3 millones de euros

Zapatero quería la concesión de minas de oro de Venezuela para explotar en exclusiva lo que saliera de ellas, según la UDEF

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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tendrá que sentarse en el banquillo el 17 y 18 de junio para responder a las preguntas por su papel en la presunta trama de tráfico de influencias del 'caso Plus Ultra'. El magistrado también añadió una nueva imputación tras conocer la tasación preliminar que otorga un valor de 1,3 millones de euros, al considerar que el origen de las mismas "no está justificado".

El magistrado, tras recibir la tasación preliminar y sin perjuicio de una pericial posterior que abarque otros datos analíticos de interés, la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante".

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Y es que, según Calama, "la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".

Para el magistrado, la posible falta de acreditación sobre la adquisición de las joyas podría facultar a la Agencia Tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF de Zapatero, resultando aplicable un tipo marginal en torno al 46 %.

El expresidente atribuyó las joyas a herencias de su madre y su suegra

Zapatero atribuyó las joyas a herencias de su madre y su suegra y regalos no especificados. Sostiene que estaban en su despacho porque vivían en una casa de alquiler que no tenía caja fuerte. En aquel registro a la oficina de Zapatero, en la madrileña calle Ferraz, los agentes hallaron en la caja fuerte de un despacho numerosas piezas de joyería.

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En concreto, fotografiaron y detallaron en su acta policial tres collares plateados -uno con 13 piedras azules, otro con cinco piedras de color granate y el tercero con piedras de color verde-; tres pulseras plateadas con piedras de distintos colores y dos pendientes y una sortija con piedras verdes, así como dos conjuntos de pendientes y sortijas plateados, otro conjunto de tres collares de color verde, cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados.