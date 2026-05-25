Daniel Montero 25 MAY 2026 - 20:45h.

Se hacían cosas como no registrar a Julio Martínez en la sala de Autoridades del Aeropuerto de Barajas para que no se supiera que viajaba con el presidente

La UDEF explica por qué siguen sin aparecer mensajes directos del expresidente sobre la trama

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Joyas, documentos de clientes, facturas... Los agentes de la UDEF se llevaron del despacho de Zapatero hasta sus agendas personales. Pero siguen sin aparecer mensajes directos del expresidente sobre la trama. Sí. Y para la UDEF tiene una explicación para ello. Y es que Zapatero ejercería un liderazgo “no visible formalmente”.

Es decir, que se extremaban las medidas de seguridad para que el expresidente no apareciese por ningún lado. Se hacían cosas como no registrar a Julio Martínez en la sala de Autoridades del Aeropuerto de Barajas para que no se supiera que viajaba con el presidente. O que, según la UDEF, parte de los mensajes que recibía Julio Martínez en su teléfono serían en realidad para Zapatero. Eso elimina el rastro pero hace especialmente importante que ambos estén juntos. Con esto sobre la mesa cobran más importancia todas esas citas que Zapatero y Julio Martínez tenían por ejemplo para correr todas las semanas.

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La UDEF cree que la casa del expresidente era su centro discreto de operaciones. Dice que es el centro de toma de decisiones donde "dispondría de mayor reserva y control de la información". Pero hay un segundo elemento importante. También aparecía en los informes como otro centro importante la casa que Zapatero compró en Vera hace años. Ahora sabemos la explicación y es que el expresidente le vendió a Julio Martínez ese chalé en 2011, pro lo que también parece que ha sido lugar de reuniones.

Así que la conclusión de la UDEF es que Zapatero se desvinculaba de esta red “de forma interesada” y por eso no ha dejado un rastro mayor. Lo que dicen los informes es que “ese liderazgo no visible es la consecuencia de una estrategia deliberada de desvinculación".

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Pero, en realidad, mantenía el liderazgo de la empresa análisis relevante enviando él el listado de clientes, instrucciones dictadas para la constitución de una sociedad en el extranjero. En la dinámica operativa de la red de influencia, en la que se observa que las interacciones y explicaciones provienen de José Luis Rodríguez Zapatero: "Julio habló con ZP 11 minutos, le explicó todo", evidenciando su posición.

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Negocios como el original del contrato del 1% del rescate de Plus Ultra, donde Zapatero no aparece por ningún lado, pero que la UDEF considera que fue fruto de su contacto.