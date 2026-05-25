La familia Amaro Chacón y el Gobierno chino en la presunta trama de Zapatero

Daniel Montero 25 MAY 2026 - 15:04h.

Los negocios con China y Venezuela están en el foco del caso Plus Ultra.

Ambas son zonas de influencia extranjera del expresidente Zapatero.

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Los negocios con China y Venezuela están en el foco del caso Plus Ultra. Zonas de influencia del expresidente Zapatero. Antes de nada hay que puntualizar una cosa. Estamos en una fase de la investigación en la que se han registrado empresas y conseguido teléfonos como el de Rodolfo Reyes Rojas, que son ciudadanos venezolanos. Ademásn Plus Ultra tenía una fuertes inversiones en Venezuela. De hecho la vía para contactar con Zapatero fue por medio de un financiero Venezolano. A partir de ahí, se evidencia su intermediación, por ejemplo, para que Plus Ultra pueda conseguir permisos de vuelo en Venezuela o para que otras empresas puedan comprar crudo venezolano por sus contactos con “La Dama” a la que llaman a Delcy Rodriguez.

Pero la trama china también es muy importante. Bidireccional. Por un lado, él parece la llave para que una empresa dependiente del Gobierno chino para que compre crudo en Venezuela por medio de la familia Amaro Chacón. La empresa depende directamente del Partido Comunista Chino.

Además, sus cuentas tienen 27 transferencias por importe de 159.034 euros de Chinalink Asia Holdings Limited, un fondo de dedicado a la inversión en sectores tecnológicos y energía 49.758 euros de otra empresa dedicada a la importación.

Tres pagos de Mimo Advisors que abonó 104.410 euros. lA empresa es española de servicio de las telecomunicaciones, pero tenía como administrador a un conocido empresario de origen chino.

La realidad es que se pueden realizar intermediaciones en el extranjero o para empresas extranjeras de manera legal. Lo primero es ver si es tráfico de influencias, su han sido declaradas y eres residente en España. O si las has facturado en España, pero no corresponden a los servicios reales. es decir: si te están pagando por estas operaciones, pero tú mantienes que esos pagos son por supuestos informes.