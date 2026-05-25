La alcaldesa de Velilla de San Antonio ha sido demandada por un delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental

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En directo desde la Plaza Mayor de Velilla de San Antonio (Madrid), José María Fernández ha informado en ‘En boca de todos’ de la imputación por presunta prevaricación de Antonia Alcázar Jiménez, alcaldesa del municipio y hermana de Gertrudis, secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero.

A la alcaldesa de Velilla de San Antonio le piden tres años de prisión por un delito continuado de prevaricación urbanista y ambiental. Los vecinos no paran de denunciar que se celebran eventos en el exterior de un restaurante del municipio que solo cuenta con licencia para celebraciones en interior, algo que ha desembocado en una denuncia directa a la alcaldesa por no tomar medidas.

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Un juicio que se celebrará esta misma semana y ante la que la alcaldesa le ha dicho a ‘En boca de todos’ que muestra total transparencia y apoyo al proceso judicial: “Respeto al proceso judicial y total transparencia”. Ante estas palabras y aprovechando que se encontraba justo debajo del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, el reportero ha invitado a Antonia Alcázar Jiménez a bajar para dar respuesta en directo a los vecinos.

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